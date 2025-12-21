大法官濫權瀆職、枉法裁判 國民黨22日正式提告

即時中心／高睿鴻報導繁華的台北車站及中山區商圈，昨（19）晚驚傳重大治安事件，年僅27歲的桃園通緝犯張文，竟於上述地區發動恐怖攻擊；只見他全副武裝、持長刃及煙霧彈四處犯案，不僅造成群眾恐慌，更拿刀不斷揮砍、刺人，目前已造成4死、更傳出有11名傷者。犯案後，他還直接墜樓身亡，留下更多謎團。為釐清案件，警方清查張家人，發現張文哥哥人在高雄工作、見警方上門也沒感到意外；對此，高雄市長陳其邁也回應了。據悉，張文犯下震驚社會的連續殺人案後，警方趕緊清查張家，除了聯繫到父母親，更發現哥哥居住高雄；於是，迅速委託高市刑大前往查訪。由於哥哥已知悉狀況，見警方來訪，並未感到意外，但他說，已經與弟弟5年沒聯絡、不清楚其生活狀況。陳其邁今（20）受訪時談及此事，證實警方昨日已完成查訪。他另也說，哥哥的工作地址、住家都在高雄，但兄長本人已經5年沒聯絡嫌犯、也不清楚張文現行居住的地方。至於張文哥哥、張文的一些互動狀況，相關資料都已匯呈給台北市警察局跟警政署。高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）另，昨晚台北發生砍人案後，竟有網友囂張地宣稱，「和嫌犯張文是兄弟」、且竟還預告，接下來會在高雄犯案。為此，陳其邁不僅一早就到高雄車站巡視，同時也表示，針對PO文者，警方已經掌握IP位置，市府也積極與警政署、相關公安單位聯繫；經全力追查，目前初步掌握IP是在境外、以及一些境外帳戶在作案。陳其邁也說，本來已掌握6個可疑帳號，但現在已排除1個，剩下5個仍在全力追查當中；他強調，務必要將相關的、可能危害治安的分子逮捕報案、強力追查。原文出處：快新聞／張文哥哥住高雄？傳「見警上門不意外」 陳其邁揭兄弟互動狀況 更多民視新聞報導早寫好殺戮計畫！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失蔣萬安下令「商圈、捷運站」升級戒備！北市警局：每日動員人力將破千模仿犯接二連三？新北三峽也爆「雙刀怪客」出沒 警到場壓制逮人

