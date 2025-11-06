大法官火力全開！ 川普關稅案恐面臨敗訴危機

美國總統川普在四月初對全球一百多個國家包括台灣在內開徵對等關稅，是否是對國會徵稅權的越權？美國最高法院在今天進行審理，多數法官質疑川普關稅政策的合法性，美國財長貝森特被問到，如果最高法院裁決不利於川普政府，下一步打算怎麼做，他說對案件有信心，現在不做這個討論。

美國最高法院5日針對川普關稅案進行口頭辯論會 圖／達志影像美聯社）

美國最高法院今天審理了川普總統對全球一百多個國家開徵對等關稅的合法性問題，多數大法官質疑此舉是否侵犯國會徵稅權。川普政府基於「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的關稅政策面臨嚴格審查，首席大法官羅伯茲指出這實際上是對美國人民徵稅，而徵稅權一直是國會的核心權力。美國財長貝森特表示對案件有信心，但若敗訴，政府可能被迫撤銷與他國簽署的貿易協定，甚至退還數十億美元關稅。

在長達近三小時的口頭辯論中，多位大法官對川普政府主張「總統有權在未經國會批准的情況下單方面徵收關稅」表達強烈質疑。代表美國政府的訟務長索爾強調，此案關乎總統處理外交事務的能力，而非課稅權，並警告撤銷關稅可能導致經濟崩潰、貿易談判中斷以及外交尷尬。值得注意的是，雖然歷任美國總統都曾以IEEPA為依據對其他國家實施制裁或禁運，但川普是首位利用該法案徵收關稅的總統。

保守派大法官巴瑞特質疑川普的對等關稅實際上是全面性措施，對所有國家都加徵關稅，而非針對特定威脅國家。她與另一位由川普提名的大法官戈薩奇都提出三權分立的疑慮，認為如果川普政府的立場成立，可能形成立法權「違憲性的」讓給行政部門，一旦成為慣例，國會將難以奪回這個權力。

雖然川普本人沒有出席旁聽，但財長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾都坐在第一排。同時，川普在社群媒體上發文強調這個案件關乎國家生死存亡，若沒有緊急權力，美國幾乎無法防禦那些多年來佔美國便宜的國家。

貝森特表示對案件很有信心，他認為訟務長提出了有力的論點，而原告律師在某種程度上讓自己難堪了。他舉例說，有大法官質問原告律師：「你認為美國總統有權對一個國家實施禁運，但卻沒有權力施加1%的關稅嗎？」而原告律師被迫回答「是的」。

從大法官們的提問來看，川普的關稅計畫可能面臨危機。最高法院加速了案件審理速度，裁決最快可能在年底前出爐。若裁定對政府不利，美國政府將被迫撤銷與其他國家簽署的貿易協定，可能需要退還數十億美元的關稅。不過貝森特表示，即使敗訴，川普仍可依據其他法律條文，如國安相關的232條款，在有限範圍內課徵關稅。

