大法官玩「套套邏輯」？沈政男打臉憲法法庭：根本不通

司法院憲法法庭牌匾。（資料照／杜宜諳攝）

《憲訴法》修法提高憲法法庭大法官評議人數門檻，遭《憲法法庭114年憲判字第1號判決》宣告違憲，輿論譁然，直酸「五老星憲法法庭」。精神科醫師沈政男直言釋憲是重責大任，這個宣告根本邏輯不通，若照這種論證品質，根本隨便到街頭抓人來當大法官就可以了。

沈政男23日發文表示，他看了民進黨關於此判決的Q&A貼文發現，顯然他們也沒有看懂執筆者呂太郎大法官的得意之作：循環論證。循環論證其實就是所謂的套套邏輯，也就是結論已出現在前提裡的論證。該判決書說，如果適用新門檻來評議，就是認為它合憲，這麼一來，評議以後若做出違憲的判決，豈不前後矛盾？但判決違憲以前，已經公布施行的法律都必須遵守，這不是常識嗎？

沈政男指出，新門檻就生效那時為什麼沒有做出暫時處分？事後來看，顯然就是因為有三位大法官跟其他五位的意見喬不攏。既然沒有暫時處分，新法就生效，於是接下來的評議就應該依據新門檻來進行，但因為現有大法官沒有這麼做，才會陷入自以為的循環論證的困境裡。陷入困境以後，那五名大法為尋求脫困，竟自己在那邊腦補，哩哩喳喳寫了落落長的判決理由，宣告新門檻違憲。

沈政男強調，錯誤在於：如前所述，大法官不是一般的法官，而是有民意授權基礎的憲法解釋者，因為憲法本身就是民意的法條化。能不能從大法官總額裡扣除，必須依法迴避，而那三名未出席的大法官就只是「自行迴避」，根本不能扣除。大法官的人數規定為十五名，以及必須三分之二出席，精神在於釋憲是重責大任，不是三、五名大法可以承擔。如果那五名大法官的邏輯可以成立，那麼以後若剩下三名、一名大法官，一直沒能補足人數，是不是也可以自己在那邊召開憲法法庭做評議？

沈政男直言，「把你們的推論延伸一下，就可以發現，邏輯根本不通！以你們的論證品質，根本隨便到街頭抓人來當大法官就可以了。」

