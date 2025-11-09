大法官當庭洗臉川普關稅？蔡正元曝「判決對誰有利很難說」：有時只是言詞犀利

美國最高法院6日就美國總統川普動用緊急權力課徵「對等關稅」的合法性進行言詞辯論，最高法院目前由6名保守派、3名自由派大法官組成，都對於關稅政策表達質疑，大法官們已同意加速審理此案，可能於年底前做出判決。對此，前立委蔡正元於節目《大大平評理》表示，判決雖關係到川普及共和黨政治命運，但大法官討論的只會是法律問題，而非事實問題。

蔡正元認為，辯論雙方表現都不錯，並無激烈言詞，而是「就法論法」，但目前無法判斷判決對哪方有利，因為有時大法官言詞犀利，判決卻可能有利川普。而在宣判前，川普可以繼續收取關稅，外界因素並未影響美股，美股甚至小幅上漲4個百分點，10月美國私營部門就業數據也新增4.2萬，但每個月波動幅度很高。

廣告 廣告

蔡正元表示，至於美中貿易戰，中國製造業、服務業等已深入國際經濟體系，中國將有許多反制美國策略，若全面抗爭，美國將在許多領域被「卡脖子」。

蔡正元說，中國從頭到尾沒有對美國講過一句重話，不與美國爭吵，留面子給美國；其次在許多領域忍受美國攻擊，例如華為，目的就是要能夠「挨得起打」；最後中國尋找反擊機會，拒買美國大豆、管制稀土出口，且中國外銷很好，選擇增加並分散全球出口。

更多風傳媒報導

