大法官硬幹掀憲政風暴 吳子嘉批：全世界沒這種事

立法院去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，5位大法官19日發布114年憲訴第1號判決，認定該修正案違憲且立即失效。另有3位大法官拒絕參與審理，並主張該判決因憲法法庭未合法組成而「當然無效」。媒體人吳子嘉對此表示，大法官就這樣硬幹，是全世界沒有的事。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／中天新聞）

吳子嘉19日在網路節目中指出，憲法法庭規定相當明確，現在只有8個人，但一定要有10個以上才能開會。他強調，憲法規定要15個人，重度表決需要三分之二，也就是10個人。憲法法庭已經停擺400天，19日卻突然間開始宣告判決，大法官400天不去做出任何判決，卻配合憲法法庭宣告違憲。

廣告 廣告

吳子嘉進一步從三權分立的角度分析，行政、立法、司法三權中，唯一有民意權力的是立法院，因此大法官必須經過立法院的同意權，有同意權就是民意的背書。他批評，這些大法官是過去老的民進黨的咖，現在5個人莫名其妙就出來宣判，另外3個人馬上宣布這個判決無效，理由是人數不足，但他們就這樣硬幹，全世界沒有這種事。

憲法法庭。（圖／中天新聞）

吳子嘉表示，他非常嚴肅地看待這個事情，因為這5個大法官不是普通人，身為中華民國的大法官，都是法學學者，在法界是有地位的，等於典型在夙昔，可說是非常典範型的人物。他質疑，這種人怎麼可能去幫總統賴清德，然後400天不判決，如今卻判決稱《憲訴法》違憲，這不合理，這些人本身就有風骨，但同時5個人一起這樣做，不可思議。吳子嘉最後指出，3個大法官就把判決推翻掉，所以變成鬧劇一場。

延伸閱讀

5大法官判憲訴法違憲 國民黨22日將提告瀆職

大法官人數不足卻開憲法法庭 96%網友一面倒表態

5大法官就開憲法法庭 游淑慧諷：韓國瑜院長可參考學習