（圖／本報系資料照）

繼去年12月19日做出114年憲判字第1號，宣告立法院113年12月20日通過的《憲法訴訟法》修正條文無效之後，憲法法庭在元月2日又再次在僅有5名大法官評議的情況下，做成115年憲判字第1號判決。

115年憲判字第1號並未宣告任何法律違憲，而是針對《刑事訴訟法》被告對法官、檢察官所做羈押等相關處分不服時，申請撤銷的規定。憲法法庭認為除了被告本人之外，律師也可以不經當事人的同意，直接申請撤銷，並宣告屏東地院112年的判決違憲廢棄，發回屏東地院。

廣告 廣告

這個判決對絕大多數的人都不產生影響，真正讓人關注的是，這是憲法法庭第2次排除了認為憲法法庭違法組成的蔡宗珍等3名大法官，在僅有5名大法官的情況下做出判決，未來也必定會持續下去。

即便憲法法庭已經判定113年《憲法訴訟法》要求「10名大法官參與、9名同意」的門檻違憲，5名大法官也達不到舊《憲訴法》「2/3參與，過半數同意」的門檻。因此這兩次的判決都提到，大法官拒絕參與憲法評議，「非憲法所許」，也非立法者規畫門檻時，所預估而予以規範的情況。兩次的憲判，都將3名認定憲法法庭違法組成的大法官視為「迴避」，排除在人數門檻之外。

在憲法法庭的判決中，這兩次的判決不是5/8不足額，而是5/5全票通過。但參與評議的大法官蔡彩貞在114年憲判字第1號提出部分協同部分不同意見書，115年憲判字第1號又再次提出協同意見書，皆表明不能認同扣除3名大法官的見解。所以現有8名大法官當中，僅有4名大法官認同這兩個憲判的計算方式，實際上是4比4。

在蔡英文擔任總統的時代，將過去的大法官會議改成憲法法庭，本意就是要引入憲法裁判審查制度，讓憲法審判更加公開與透明。但近期以來的這兩個憲判，都沒有召開辯論庭，讓不同法律見解根本無從表達、無從辯證，只剩下大法官閉門造車，自說自話。

現在的憲法法庭，其實是呂太郎等4名大法官，裹脅1名大法官（蔡彩貞），排除蔡宗珍等3名大法官，在意見分歧的情況下，強行做出判決。這樣的作法，不僅僅是私設刑堂，而且還在私設的刑堂中，判決不認同、不參與的3名大法官違憲。

包括已經卸任的許宗力等7名大法官在內，這15名蔡英文任內提名的大法官，不僅僅習慣法官造法（113年憲判8號實質廢死、113年憲判9號國會改革相關法案），如今又出現法官違法、法官審判法官的奇景。這樣的大法官和憲法法庭，比起基層的審判品質更加不如，如何能成為司法的表率？

在這兩個憲判之後，大法官私設刑堂必將成為常態，5名大法官秉承上意處刑的並不僅僅是在野黨和立法院，更是民主憲政的根基。憲判做得越多，司法尊嚴的崩壞就越嚴重，憲政僵局就更加難解。

大法官口口聲聲高舉憲法，其實是以多數暴力破壞憲政，是中華民國民主憲政的罪人。