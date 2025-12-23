大法官稱判決人數少1人不妨礙結論 滿志剛酸：民進黨少1席也能算多數？

台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛批評，這不只是動搖法治根基，更讓大法官的公信力盪然無存。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

憲法法庭5位大法官19日公布「114年憲判字第1號判決」，宣告《憲訴法》修正條文違憲即起失效，大法官蔡彩貞稱「作成判決之人數不符法定人數，然僅短少一人，尚與憲法意旨無違」。對此，台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（23）日批評，照這種邏輯，是不是以後立法院民進黨51席、國民黨52席，少1席民進黨也能說自己是多數？

滿志剛指出，蔡彩貞大法官在憲判同意意見書裡寫了一句，「然僅短少一人，獲致結論的理由或未盡相同，但不妨礙共同結論的形成」，白話就是「少一票也Ok」，難怪先前被民進黨封殺的大法官候選人劉靜怡會直接怒噴，「理由構成如此斷裂的意見書，不如不要寫」。

滿志剛批評，這位大法官已經不是「懂不懂法律」的問題，而是「有沒有基本常理與邏輯」的問題。照這種邏輯，是不是以後：大樂透少一號也Ok，一樣算頭獎？比賽雙打一人上場也Ok，少一人也Ok？高乘載管制少一人也Ok，交警不用管？學測少一級分也Ok，通融一下也能上台大？立法院民進黨51席、國民黨52席，是不是少1席民進黨也能說自己是多數？

滿志剛表示，這種死亡邏輯也不是完全沒有「好處」，只能說謝謝蔡彩貞大法官替「死刑一致決」解套，畢竟殺人犯就算有一位法官認為不該判死刑，但依照「然僅短少1人，不妨礙共同結論的形成」，是不是照樣可以判死？反正差一票也Ok！

滿志剛續指，最荒謬的是，不願意參與的三位大法官，被民進黨硬幹逼進兩難：因為八人的憲法法庭連現行《憲訴法》的門檻都不滿足，理論上「自始無效」；但如果這三位大法官出席開庭了，又等於承認憲法法庭有效，所以只好不去。結果他們不去了，違憲的憲法法庭反而用「排除法」硬幹，再補上一招「少一人也Ok」，就把關卡硬過關。

滿志剛痛批，這不只是動搖法治根基，更是挑戰人民智商底線，讓大法官的公信力盪然無存。民進黨執政不只濫編預算消耗國力，更一步步破壞台灣的法治基礎，實在讓人看不下去！

