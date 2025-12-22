大法官竟喊「只少一人、略不足」 謝寒冰：自己清楚違法

蔡彩貞大法官認為，作成判決人數僅短少一人，略有不足，尚與憲法意旨無違，引發輿論炸鍋。（資料照）

憲法法庭5位大法官宣告憲訴法修法違憲，但開會人數竟未達舊版的6人門檻，其中蔡彩貞在不同意見書竟自承5人確實不符規定，但「只少一人」，人數略不足也與憲法意旨無違。媒體人謝寒冰直批，一般公司少一人都不能開股東會，何況是國家位階最高的憲法法庭？

謝寒冰22日在《大新聞大爆卦》節目直言，這些大法官可能忘了一件事情，「賴清德可能因為你們而解套、沒有違法？可是你們違法！違法的是你們。」現在雖然在野黨去檢舉，可是監察院大概不會受理，也不會啟動調查，可是，「你以為民進黨可以永遠執政嗎？」

謝寒冰指出，只要一旦政黨輪替，這5個人的責任都要追究！這些大法官最瞎的在哪裡？其中一個大法官蔡彩貞，她竟然自己都說「其實只少一人」，所以她自己都很清楚這是違法的！一般公司的股東會，如果少了一人，你看可不可以開？這會就流會了。

「一個都不能少！」謝寒冰強調，如果連一般的公司、民間組織，規定都如此嚴格，那請問憲法法庭，這種國家位階最高的法庭，能夠不嚴格嗎？所以這些人到底在講什麼？其實他們自己心裡非常清楚，這就是違法！

謝寒冰提到，這兩天綠營又動員了334位法界、學者，好笑的是，網友很有才，直接把名單丟給AI比對，結果跟「百工百業挺大罷免」幾乎一模一樣，永遠都是這一批人。主持人馬千惠直呼，現在是「百工百業挺違憲」？謝寒冰狠酸毫無道德和基本人格，民進黨叫他們去幹嘛就會幹嘛，台灣社會就是有這一群人，這是沒辦法的事。

謝寒冰強調，所以在野黨要不斷提民生法案，去跟一般民眾解釋，就看你憲法法庭是不是每一個都給我判違憲？有種就繼續這樣搞，看人民受不受得了？就像吳子嘉說的，他覺得現在搞法律沒有用，應該走上街頭。但應該等民氣憤怒到極點時，那時再號召上街頭。

