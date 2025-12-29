大法官能超越黨派獨立行使職權嗎？最新民調出爐近6成民眾不相信

憲法法庭5名大法官日前宣告《憲訴法》修法違憲，但開會人數未達舊版憲訴法6人門檻，引發爭議。最新民調顯示，有24.7%民眾相信大法官能超越黨派、獨立行使職權，59.9%不相信。

憲法法庭。（圖／中天新聞）

對於是否相信目前司法院8位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉，根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，有24.7%民眾表示相信，較2024年7月減少11.3個百分點；有59.9%不相信，較2024年7月增加8.4個百分點，未明確回答有15.4%。

廣告 廣告

國民黨立院黨團赴北檢按鈴告發謝銘洋等５位大法官違法。（圖／中天新聞）

另外，總統賴清德、行政院長卓榮泰和立法院之間的對抗，形成憲政僵局，對賴清德解決憲政僵局的能力有無信心，民調顯示，34.6%有信心，較2024年12月減少10.0個百分點；57.7%表示沒有信心，較2024年12月增加10.4個百分點，未明確回答有7.8%。

憲法法庭5位大法官判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，引發爭議。（圖／資料照）

本次民調時間為2025年12月22日至12月24日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，並成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。

延伸閱讀

大陸圍台軍演打臉高市早苗？侯漢廷：現在有事了日本要做什麼

鄭麗文嗆賴清德連累2300萬國人 總統府：此刻內部須團結

陸圍台軍演綠酸蔣萬安 詹為元反嗆：心中只有政治沒人民