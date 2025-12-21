大法官自證濫權瀆職 告發合理

（圖／本報系資料照）

憲法法庭114年憲判字第1號判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》違憲，國民黨立院黨團出招反制，除擬在立法院會對5位大法官提出譴責案，22日也將向台北地院、台北地檢署告發5位大法官及憲法法庭濫權瀆職。

憲法法庭5位大法官19日爆破新制，宣告《憲訴法》部分違憲。但另3名大法官拒絕參與評議，判決欠缺正當性顯然可見，而3位不同意判決的大法官包括楊惠欽、蔡宗珍與朱富美列出幾點不同意見，其中就指出此項判決的違憲違法之處，而這早已具備告發濫權瀆職之事證。

歸納3位大法官意見包括：憲法就司法院及大法官之組織事項，委託立法者制定《司法院組織法》與《憲訴法》，對所有國家權力機制均具絕對拘束力，違反者不僅違法，亦屬違憲。又謂憲法賦權對象為「司法院大法官15人」合議體，從未賦權於個別或部分大法官。法定人數合法始得行使憲法審判權；現行《憲訴法》第30條明定，須由「大法官現有總額三分之二以上，且不得低於10人」組成，大法官受絕對拘束，無從拒斥或選擇性適用。

另外，未合法組成之憲法法庭或其成員，無權否認有效法律之效力；亦無得以「程序自主權」之名，自行決定或變更憲法法庭合法組成；114年憲判字第1號判決係由5名大法官署名作成，形式上一望即知其不符法定人數要件，屬顯然無效之判決。

最後不同意見認為，於大法官缺額尚未補足之前，就具急迫性、時限性案件仍須受司法自制之限制；而非以違法、違憲方式否定現行法律，另創不具正當性之權力運作模式。

其次，立院國民黨團除認為此次《憲訴法》違憲判決無效，也提出刑事告訴，依《刑法》第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上、7年以下有期徒刑，認定5位大法官沒收立法權，全面癱瘓國會。

除此之外，憲法學會也發表聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的支撐失當，擴張現有總額得扣除事由將形成憲法惡例，逾越《憲訴法》明文所設之正當程序界線及扭曲《憲法增修條文》所明定大法官15人合議之組織意旨。

事實上，3位不同意見大法官僅係「拒絕參與評議」，並非「依法迴避」事由，所以5位作成憲判的大法官形同由裁判者自行改寫審判權組織成立要件，損及憲法裁判之正當性與社會信賴，違憲違法足以構成譴責、告發事由。未來冀盼下級法院法官發揮獨立、良能，追究史上首宗非具法官資格的大法官擅權責任，藉以拯救司法、守護憲法。（作者為中華人權協會副理事長）