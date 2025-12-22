（圖／本報系資料照）

當憲法法庭的大法官宣告立法院去年底三讀的《憲法訴訟法》修法違憲並說明判決理由時，語調平穩而自信，彷彿外界的質疑都只是情緒反應。但大多數民眾卻瀰漫著一種失落感，這是來自對角色錯置的震驚。原本應站在權力的對面，堅守社會公理和公正的大法官，如今卻選擇走向權力核心，並扭曲制度為自身行動背書，此時社會感受到的不是信服，而是一種被背叛的憤怒。

身為社會公認的知識分子精英，大法官的職責在於守護憲法，而非以憲法為工具來擴展自我的權力。大法官本應具備超越黨派、超越個人好惡的風骨，在法律規範下行使令人尊重和公正無私的裁決。但此次5位「判決」《憲訴法》違憲的大法官和另外3位認定判決無效的大法官，卻讓人看見大法官的黑白兩面。

此案爭議問題的核心不在於釋憲人數門檻的高低，而在於司法者是否失去了對程序的敬畏。一個缺乏程序正當性的裁判，即便標榜「守護民主」的正義旗幟，也難以掩蓋其權力傲慢的本質。這不只是法律條文的解讀問題，更是一個知識分子對於人格榮譽與道德防線的棄守。

知識分子的風骨，從來不是站在鎂光燈下的政治正確，而是在權力逼近時仍能保持距離。令人遺憾的是，這次所看到的5位大法官卻是一種向權力靠攏的姿態，急於替當前執政者的困境解套，卻忽略了自身應有的節制與對制度的遵守。

更令人不安的是一種自我感覺良好的「使命語言」逐漸浮現，彷彿只要標榜「守護憲政」，任何手段都能被合理化。這種邏輯與知識分子的精神背道而馳。5位大法官在關鍵時刻選擇順應權力的需要，讓自己成為政治工具，而非節制權力的天平。

民主社會並不害怕爭議，害怕的是所有高位者同時放棄自制。當裁判者開始替權力辯護，甚至與權力形成默契，人民便失去了公理與正義的依靠。法律仍在，卻不受尊重，但那份來自理性與節制的信任，已悄然流失。

這場風波終將成為歷史的一頁，真正被記住的，將會是大法官在權力面前的姿態。當知識分子不再堅持風骨，只剩技術與權威，民主制度如風中殘燭，也少了一根支撐社會信心的脊梁。

未來的解套之路，應該回歸對政治現實的尊重與憲法精神的落實。總統應正視其身為國家領導人的責任，重新提名具備公信力與超然立場的大法官人選。同時大法官們也應該展現其作為知識分子的風骨，主動回歸法治的正軌，而非在錯誤的程序中執意前行。（作者為國立台北商業大學前校長）