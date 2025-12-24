（圖／本報系資料照）

憲法訴訟法修正案上週五被五位大法官違法組成的憲法法庭，自行宣判後復活，並即將開始評議，然國人應回憶起大法官曾認立委高金素梅未參與表決，不符聲請釋憲資格，未達立委現有總額三分之一門檻而決議不受理的聲請案，足見大法官已存有嚴以律人，寬以待己的偏見，似淪為某政黨達特殊性目的之工具。在未補行程序前，國人應質疑，大法官會議該違法組成的憲法法庭還能維護憲法至高無上性，促進憲政發展？

記得民國90年1月間行政院決議停止執行興建核四預算爭議聲請釋憲，賜大法官以釋字520號認定行政院停止執行興建核四預算，有為達目的不擇手段的程序違失，要求行政院須儘速補行程序，並揭示「蓋基於法治國原則，縱令實質正當亦不可取代程序合法」在案。今大法官未依定足數組成憲法法庭，已違反自訂的程序優先原則，怎可隨便就復活並開始評議？

再者，民國106年7月初立法院通過《前瞻基礎建設特別條例》，行政院隨即通過前瞻計畫第一期預算案，藍營林為洲及無黨籍的高金素梅等38名立委認為立院審查該預算的程序有重大瑕疵，向司法院聲請解釋及暫時處分，但大法官認為，本屆立委總人數113人，依法須有3分之1以上連署，也就是需38人連署，才達聲請釋憲門檻，但38名聲請人中，立委高金素梅當時並未參與預算案表決，不符聲請資格，符合資格的僅37人，未達門檻，因此不受理，可見大法官遇在野黨就消極不作為而剝奪少數釋憲權。然上週五位大法官似為某政黨的特殊利益，明知照修正前的舊法仍差1名，卻違法組成憲法法庭，其未依釋字520號所揭示的補行程序補救，怎可開始評議？

憲法法庭為依議事法以處理事務的組織體，又稱合議體，其特徵包括集會於一獨立房間或得同步溝通的環境而為提議、辯論與表決；應符合該合議體所定的定足數（quorum）要求，終而以全體的名義形成決議；構成員有自主判斷以自由參與該集合體事務的權利；該合議體的一項決定不能取得全體一致同意以形成，不構成將少數意見者除名之事由。查本案憲法法庭僅有5人出席，未符合合議體的足法定人數，欠缺作成判決的審判權限，彼等署名所作出的憲法判決，還有法律效力嗎？

當總統與立法院多數委員非屬同一政黨時，勢將更需依賴大法官解釋憲法，以化解權力間互不相讓的僵局，然在民主多元社會裡，各個政黨間常有衝突，若在釋憲審查中先存有偏見，通常只引發爭議，而非達成共識。所以公正的程序制度才是司法改革的解答。

大法官為憲法的守護神，應以符合定足數組成法庭運作，以維護憲政秩序，如淪為眾所質疑的憲政怪獸，將是站在歷史錯誤的一方。（作者為前立法院法制局長、退休教授）