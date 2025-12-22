大法官蔡宗珍遭抹黑？劉靜怡痛批綠營「老招」自曝其短

憲法法庭5位大法官日前判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意見書，認為憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。此舉引發外界議論，更有媒體開始質疑蔡宗珍的適任性。前大法官被提名人、台大教授劉靜怡21日晚間在臉書發文，痛批這是「老舊手法」的抹黑攻擊。

台大教授劉靜怡。（圖／中天新聞）

目前憲法法庭因7位大法官缺額尚未補足，僅有8位大法官在任，未達開會法定人數門檻。然而，呂太郎等5位大法官排除另外3位大法官，自行組成憲法法庭，19日作成1年來首件「114年憲判字第1號判決」，判定《憲訴法》修法規定違憲並立即失效，回到修法前狀況。

大法官蔡宗珍。（圖／司法院官網）

針對媒體報導指出，公法背景出身的蔡宗珍當初在前總統蔡英文擬提名她出任大法官時，綠營內部就有人警告應重新考慮人選，認為她恐不適任大法官一職。劉靜怡在臉書貼出相關新聞報導後表示，「哈，果然又套用先前的老舊手法，開始發動抹黑攻擊持不同意見者了」。

劉靜怡進一步質疑，「不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？」她強調，雖然認識蔡大法官幾十年來彼此間也常有不同見解，但提醒各界，「蔡大法官去年主筆國會改革案判決時，各位可是高度吹捧、讚譽有加吧？高度關切這兩案的訴訟代理人學生律師們都沒話要說了嗎？」

