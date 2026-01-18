（圖／本報系資料照）

男子吳龍滿不滿樓上鄰居太吵，竟在2名幼子面前殘殺他們的父母，一審判處吳男兩個死刑，高雄高分院日前駁回上訴，仍維持死刑，合議庭罕見在判決書加入補充意見，直言面對罪無可赦的犯行，法官不該因個人價值觀拒絕判死，這不只是違法裁量，也違反平等原則，獲得廣大迴響。

死刑存廢爭議不斷，憲法法庭在民國113年宣告死刑合憲，但限縮適用於「最嚴重犯罪」，並要求符合「最嚴密的正當法律程序」，此判決被解讀為實質廢死，由於憲法法庭對下級審具有拘束力，迄今沒有新的死刑定讞，其他死囚也藉各種方式救濟。

法務部雖在114年1月以犯下「最嚴重犯行」的理由槍決死囚黃麟凱，隨後也修正《執行死刑規則》，緊縮不執行死刑的限制，引起廢死團體不滿，認為提高冤案風險，但至今法務部未再執行槍決，在北捷隨機殺人案後，藍委批評民進黨的廢死立場恐是餵養殺人魔的關鍵之一。

高雄高分院判決吳龍滿死刑，強調法院職責在於審判，若以「殺錯無法回頭」不判死刑是倒果為因，並指「法官也是人，一旦脫下法袍，要不要贊成廢死，無非是個人意見，但面對個案審判，儘管難以完全摒除個人主觀想法，仍必須盡量避免受其影響，依憑證據暨法律原則加以解釋適用，這才是依法審判。」

不難想像合議庭維持死刑的壓力，而其依法審判的精神正是司法官的鐵律。反觀大法官當初迎合民進黨廢死立場，現在其中5名大法官又迎合政權作出《憲訴法》修正案違法判決，這些大法官和遲未依法執行死刑的法務部是否該汗顏。