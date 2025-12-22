大法官踢掉不評議者 基層法官酸我也可以

5位大法官排除其他3位大法官作成「114年憲判字第1號判決」，引發各界爭論。（本報資料照片）

謝銘洋等5位大法官排除其他3位大法官作成「114年憲判字第1號判決」，引發各界爭論。有法官更在《法官論壇》發文質疑，以後基層法官也可這樣嗎？受命法官踢掉審判長、陪席法官後，自己就可以評議判決；更有法官感嘆地說，司法公信力又掉落到18層地獄以下，明明是政治角力的事情，人民自然會有選擇，大法官急什麼？

匿名的法官內部討論區《法官論壇》，昨有人貼文指出，憲法法庭是不是也要遵守規定？是當人民眼睛都瞎了嗎？立法院多數黨亂修法，人民不會看嗎？下次人民用選票換掉立法院多數黨，再把法修回來不會嗎？這5位大法官的違憲意見，無法稱之為判決。

也有法官說，「大法官是在幫死刑一致決解套吧？」因為以後職業法官、國民法官如果不想判死刑，就請他拒絕參與評議，這樣就可以達到死刑一致的判決了，也符合民眾期待，痛批：「不要只是你大法官在當人權鬥士，基層卻在背恐龍罵名！」更有人說，依此邏輯，現行各級法院如果真有法官拒絕評議，合議庭的作法是直接踢掉不評議的法官，由剩下的法官直接判決嗎？

還有法官質疑，大法官這件《憲訴法》好像也沒開庭，直接宣判違憲，怎麼這回不請公法學者來背書呢？最近在外面放話的好像都不是什麼大師？好像都是意識形態比較偏綠的人？

更有法官說，合議案件庭期的安排常要配合審判長和陪席法官的時間，看了憲法法庭高見後，嘲諷是否以後訂庭期時可以先做電話紀錄，讓其他2位說最近因為什麼理由，所以不想出庭與評議，這樣就可以不計入門檻，讓3位法官合議案件變成獨任審理，加快審理腳步，豈不快哉。