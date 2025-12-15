大法官週五召開評議 傳憲法法庭將大復活

依照新修的《憲法訴訟法》規定，大法官參與評議最低人數為10人、做出違憲判決可決人數為9人，由於目前只有8位，因此，憲法法庭等於實際上失去功能。不過，司法院行事曆公告，大法官將於19日（週五）召開評議，據媒體報導，恐針對《憲法訴訟法》做出違憲與否判決，憲法法庭即將大復活！

新修的《憲法訴訟法》規定，大法官對於聲請釋憲的案件進行評議及裁判，參與評議的最低人數為10人、做出違憲宣告判決的可決人數為9人。但目前因為立法院兩度全面否決新任大法官的被提名人選，導致大法官人數不足（目前只有8位），因此不達法定人數，憲法法庭等於實際上失去功能。

對此，蔡宗珍、朱富美、楊惠欽等3位大法官認為，新法規定評議需達10人門檻，現人數不足，依法不得開庭評議。

反之，呂太郎、陳忠五等幾位大法官則認為，若《憲訴法》的規定已導致大法官行使職權被封鎖或阻礙，大法官基於對《憲法》的忠誠義務與守護《憲法》職責，不應受《憲訴法》規定拘束。

總統府於10月曾呼籲，「現任8位大法官集思共謀良策，讓憲法法庭能在合憲前提下，早日恢復正常運作，發揮憲政功能」。

根據司法院行事曆，12月9日（本週五）將召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。《鏡報》今（15）日獨家引述司法圈人士透露，大法官針對涉己的《憲法訴訟法》做出違憲與否判決的可能性極高，憲法法庭即將大復活，預計在週五下午公布判決結果。

