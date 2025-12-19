大法官黑箱審判 釋憲恐釀亂象

呂太郎等5位大法官關起門審案作成違憲判決，未來是否對已受理的中央政府總預算案等3件聲請釋憲案一路開綠燈，引發關注。圖為大法官謝銘洋（中）擔任憲法法庭審判長。（本報資料照片）

民進黨政府在民國107年全面執政時，以國會絕對多數席次的優勢，改變了實施70年的大法官釋憲制度，當時立法院三讀通過《憲法訴訟法》，大法官改採憲法法庭審理案件，3年後施行，讓釋憲案件經過公開審理、辯論，在憲法法庭上審案，不料，呂太郎等5位大法官卻關起門審案作成違憲判決，未來，已受理的中央政府總預算案等3件聲請釋憲案，是否也是一路開綠燈，繼續作成有利於執政黨的憲法判決，恐釀亂象。

至於為何以往國會改革法案等釋憲案，當時15位大法官都是開大門走大路，公開審理、公開宣判，但呂太郎等5位大法官19日卻決定不公開審理、言詞辯論逕行判決，司法院發言人及憲法法庭書記廳長昨都回應「合議庭審判核心事項」，沒有正面答覆。

回顧大法官審理案件變革，當年推動制定憲法訴訟法的時任司法院祕書長呂太郎曾表示，司法院25年來提出5次大法官審理案件的修法，但都在立法院卡關，終於在第6次推出的《憲法訴訟法》獲得立院審查通過，讓大法官會議形式改為法庭化，「這是台灣釋憲的新紀元」。

呂太郎當時表示，《憲法訴訟法》最大的特色就是大法官在憲法法庭審理案件，對於受理案件與否改依裁定方式為之，且審理過程中如有必要將召開言詞辯論庭，釋憲結果出爐後，每位大法官投票立場都將對外公開且標示主筆大法官的名字，他強調憲法訴訟的公開透明。

但呂太郎擔任大法官後，昨在主筆的憲法判決書中，一個字句都未交代為何不行言詞辯論，反倒是強調5位大法官就可以用憲法法庭方式判決，由於民進黨51位立委及行政院分別就民國114年度中央政府總預算案聲請釋憲，監察院則因被刪減今年度預算提釋憲，都已經被大法官受理，3件高度政治性釋憲案未來若比照火速判決、宣告違憲，恐釀憲法訴訟亂象。