一個台灣，兩部憲法，五位大法官做出憲法判決，一時之間民進黨支持者歡呼叫好；而反對賴總統的台灣人民，則是氣憤難平。成熟的民主制度，不在於無人濫權，而是存在免疫系統。憲法本應是根本大法，卻成為台灣內部最大的對立來源，究竟體制之內，有沒有息紛止爭的解方？

答案是有的。根據憲法第80條，「法官依據法律獨立審判，不受任何干涉。」，即便大法官釋憲，也不是直接對原因案件發生效力，而是要回到原因案件繫屬的法院，由法官依釋憲意旨，做出判決。

過去數十年，從未有職業法官質疑大法官釋憲的效力，然而在五位大法官自我賦予「程序自主權」、強迫三位大法官「被迴避」，無視（舊法的）六位出席門檻之後，職業法官並非一定要對這樣的憲法判決照單全收。

這並不是「職業法官有無權力認定憲法法庭判決效力」的問題，而是若憲法法庭的判決有重大（喪失程序正當性）明顯（不待調查事實即可認定）瑕疵，則任何人、任何機關均自始、當然不受其拘束，這也包括法院在內。

當然，如果讓個別合議庭，去認定憲法法庭判決是否有「重大明顯瑕疵」，可能會有彼此出入的問題，也讓單一合議庭承受太大的政治壓力，因此比較可能的做法，是依法院組織法，提交由大法庭審理，由大法庭來統一法律見解。

大法庭，是由最高法院、最高行政法院票選出的若干法官所組成，其成員可說是法律人的頂點。在五位大法官「裁判當球員」的此刻，由大法庭來認定五位大法官的憲法法庭判決是否有「重大明顯瑕疵」，可說是體制內，唯一能夠息紛止爭的路徑。（作者為律師）