大法庭最新裁定！單純偷拍兒少性影像 不構成加重判7年以上重罪條件

記者楊佩琪／台北報導

▲大法庭裁定，單純偷拍未成年性影像，不構成重判7年以上徒刑所需之加重要件。（圖／資料畫面）

一名黃姓男子被控於2023年6月間，在超商、書局等處，偷拍未成年少年私密影像，一審被判刑2年，緩刑5年。二審高等法院認構成「違反本人意願」的加重刑期條件，改判刑4年2月。全案最高法院承審合議庭提案由刑事大法庭統一法律見解，司法院刑事大法庭裁定，單純偷拍案不適用「違反本人意願」為加重條件。

本件爭點為行為人以偷拍方式，在未施以強暴、脅迫、藥劑、詐術等狀況下，對不知情之兒童或少年，拍攝其性影像，是否該當兒少性剝削防制條例第36條第3項之構成要件？

廣告 廣告

大法庭審理後認為，行為人未以施暴、脅迫、藥劑、詐術或催眠術方式，而以偷拍方式，對不知情的兒少拍攝性影像，客觀上既無壓抑或妨害兒少意思形成，或決定自由之作用，自不該當第36條第3項構成要件。若未另有同條第2項或第4項之其他非法行為或營利意圖，應依同條第1項之規定論處。

兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項規定為「以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」

同條第2項規定則為「招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。」

第4項為「意圖營利犯前三項之罪者，依各該條項之規定，加重其刑至二分之一。」

按大法庭裁定，若未另有同條第2項或第4項之其他非法行為或營利意圖，應依同條第1項之規定論處，即為「拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰金。」

更多三立新聞網報導

徐巧芯大姑洗錢案杜秉澄怨遭切割 曝和柯文哲一起被關「有人來救我嗎」

辜仲諒出庭為WBC經典賽聲請出境 法官也忍不住「中華隊一定打很好」

控林俊言威脅咬柯文哲！檢評會認言行不當 沈慶京回應

蕭大陸、侯怡君、張金鳳法庭大戰 蕭稱交往有間隔！張怒批說謊

