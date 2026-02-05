大法庭裁定偷拍兒少性影像 未涉脅迫不構成7年以上重罪

針對偷拍兒少性影像量刑標準，最高法院刑事大法庭4日裁定，若行為人是在未涉及強暴、脅迫、藥劑、詐術或催眠術等情況下，對不知情兒少偷拍性影像，並不構成《兒少性剝削條例》第36條第3項最輕本刑7年以上重罪，應以同法條第1項中的一般處罰規定，判處1年以上、7年以下有期徒刑。

刑事大法庭說明，「未經同意」及「未表達同意」的偷拍行為，是該法條的處罰基本要件；若要構成加重處罰規定，拍攝者須另有招募、引誘等「促使或助益」兒少性影像拍攝行為，或具備「強制」或「違反本人意願」等壓抑或妨害個人意思自由要件，才能加重處罰。

廣告 廣告

大法庭作出裁定起因於2023年6月，新北市一名黃姓男子在書局、超商等處，6度以手機試圖偷拍兒童及少年的裙底和褲底，其中1次成功得手，受害兒少均不知情。

新北地院一審原依《兒少性剝削防制條例》第36條第1項拍攝兒少性影像罪，判處黃男有期徒刑2年、緩刑5年；全案經上訴後，高等法院二審認定構成同條例第36條第3項「違反本人意願」拍攝兒少性影像罪，加重改判黃男4年2月徒刑。

不過全案進一步上訴至最高法院時，承審的刑事第七庭認為，不能以7年以上徒刑對黃男論罪，但因徵詢其他各庭後見解不一，因此提案刑事大法庭進行裁定。

《兒少性剝削條例》第36條刑罰如何規定？

刑事大法庭說明，《兒少性剝削條例》第36條第1項至第4項的處罰規定屬層級化，第1項為一般處罰規定，第2至4項則各自針對不同要件進行加重處罰。



其中第1項規定，拍攝、製造、無故重製兒童或少年性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣10萬元以上、100萬元以下罰金。



第2項規定，招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。



第3項規定，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願的方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。



第4項則規定，意圖營利犯前3項罪者，依各該條項規定，加重其刑至二分之一。

更多公視新聞網報導

黃子佼持有2259部兒少性影像 一審判8月有期徒刑及10萬罰金

