大法庭裁定偷拍兒少「不能論處7年以上重罪」 網炸鍋了

雖涉及兒少，最高法院大法庭4日仍裁定單純偷拍不能論處7年以上重罪，引發討論。（示意圖／資料照）

最高法院刑事第七庭去年審理黃姓男子偷拍兒少裙底案，一審依《兒少性剝削防制條例》第36條第1項，拍攝兒少性影像罪將黃判處2年徒刑、緩刑5年，但二審認為已「違反本人意願」改用同條第3項、7年以上重罪，改判4年2月徒刑。最高法院刑事大法庭4日裁定，單純偷拍不能論處7年以上重罪。網友質疑「偷拍就是犯罪，被害人怎可能同意」、「綠色司法改革成功」、「台灣司法想幫加害者就直接說」。

黃嫌112年6月間在新北市各書局、便利商店等處，先後6次以手機偷拍。起訴後，第一審依檢察官起訴法條，分別論處黃犯《兒少性剝削防制條例》第36條第1項「拍攝兒少性影像」罪的既、未遂各罪刑，檢察官不服第一審判決，提起上訴，第二審撤銷改判分別論處黃男犯同條第3項之既、未遂各罪刑。承審的刑事第七庭採否定說，認為不能論以7年以上有期徒刑之罪，因為見解不一，提案刑事大法庭。

大法庭法律爭點是，以不符合強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術之方式，偷拍兒童或少年性影像，是否該當《兒少性剝削防制條例》第36條第3項，可判處7年以上有期徒刑？還是要依照同條第1項，論處1年以上7年以下有期徒刑之罪？

4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」質疑：「保護兒少就是這樣保護的？詐騙&變態的天堂！」網友留言「保護罪犯是民進黨最重要的政績」、「法官正義問題嚴重」、「之前受罰的藝人被青鳥輿論撻伐到無法生存，跟這個比落差太大了」、「不知情可以認定是同意...這邏輯？」

PTT鄉民表示「偷拍就是犯罪，被害人怎可能同意？」、「有看過偷拍的詭辯，說本人不知道就沒傷害，不知道是哪個野狗律師教他的」、「姓顧？」、「綠色司法改革成功」、「台灣司法想幫加害者就直接說」、「這個問題不在有沒有違反意願吧，合意願還是不能拍吧？」

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

