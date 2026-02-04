大法庭裁定出爐！偷拍兒少性影像「不算強迫」 不構成7年以上重罪

偷拍兒少性影像是否構成「違反本人意願」加重刑度的要件，各法院量刑不一，最高法院刑事大法庭今（4日）作出統一見解，裁定單純偷拍、在被害人不知情的情況下拍攝兒少性影像，不符合違反本人意願的要件，不能論處7年以上重罪。

一名黃姓男子在2023年6月間，於新北市多處公共場所，找未滿18歲的對象並用手機偷拍，次數高達7次之多，不過僅有一次成功拍下受害者私密處。

黃男多次用手機偷拍未成年，僅有1次得逞。圖／台視新聞

廣告 廣告

一審依《兒少性剝削防制條例》第36條第1項，認定是拍攝兒少性影像罪，判處2年徒刑、緩刑5年，檢方不服判決上訴；二審認為偷拍行為已經「違反本人意願」，加重改判4年2月徒刑，上訴後最高院各庭出現不同見解，爭議焦點在於偷拍到底構不構成違反本人意願加重要件。

案件爭議引發各庭意見分歧。圖 ／台視新聞

雖然偷拍嚴重侵害兒少性自主，但如果沒有使用強暴、脅迫、藥劑等手段，可能就不適用最重刑責。最高院刑事大法庭最終裁定，單純偷拍不知情兒少性影像，不構成「違反意願」要件，不能論處7年以上重罪。

大法庭最終裁定，單純偷拍不知情兒少性影像，不構成「違反意願」。示意圖 ／台視新聞

對此，非當事律師黃柏榮指出，「基於罪刑法令狀況下，法條上的脈絡情形，要有一個強暴或脅迫去認定是否違反意願，如果不是的話就無法認定有違反意願的情形」。這項裁定也成為未來量刑的重要依據，不過偷拍兒少仍屬重大犯罪，犯罪者仍得面臨刑責。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※尊重身體自主權：請撥打113、110

台北／吳柔廷、陳冠旻 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

中山商圈驚見偷拍狼！男被逮狂否認 手機搜出逾600張偷拍照

北一女校慶傳學生遭「偷拍換裝」 校方二度啟動反針孔偵測

偷拍報案女「AI合成不雅照」！她收傳票才知受害 警記大過調職