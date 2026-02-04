大法庭裁定 純偷拍兒少性影像 不論處7年重罪

最高法院刑事大法庭裁定，單純偷拍兒少不能論處7年以上重罪，圖為大法庭（本報資料照片）

拍攝兒少性影像應該如何論處《兒少性剝削防制條例》第36條各款罪責？最高法院刑事大法庭4日裁定，單純偷拍構成該條第1項「拍攝兒少性影像」罪，論處1年以上7年以下有期徒刑之罪，但如果是像台北市某私立幼兒園「園長之子」毛畯珅強拍女童性影像，就可依該條第3項論處7年以上重罪，如果是像「創意私房」販賣營利，還可依該條第4項加重二分之一刑責。

這起案件起因被告黃文辰，民國112年在新北市各書局及便利商店等處，以手機對不知情的兒少拍攝裙底或褲底的性影像，一審依違反《兒少性剝削防制條例》第36條第1項判處2年徒刑，緩刑5年，但二審改用同條第3項，減輕其刑後判刑4年2月，最高法院刑事第七庭採用的法律見解與其他庭有歧義，提案到大法庭審理。

廣告 廣告

刑事大法庭經開庭辯論並由專家學者提供意見後，昨日經過一致決作成裁定，認定該條例為落實保護兒少的性隱私與身心健全發展，針對不同的行為方法及不法內涵，於第36條第1項至第4項區別其要件與保護法益，為層級化的處罰，使罪責相當，從法條字面意義解釋，第36條第1項拍攝兒少性影像罪的處罰，並未針對被害人知情與否之主觀狀態，另設要件或限制，只要拍攝兒少的性影像，就符合拍攝兒少性影像罪的一般處罰規定，其適用並未排除偷拍。

大法庭指出，以「強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法」行之，才構成同條第3項的加重規定處罰，單純偷拍不能論處7年以上重罪。承審的刑事第七庭昨日依此裁定，將被告黃文辰有罪判決撤銷，發回更審。