大洗牌！彰化54席縣議員8人「跳船」轉戰鄉鎮長 這區最多

本屆彰化縣議員54席，今年五合一選舉，已有8人佈局換跑道，擬參選鄉鎮長。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底五合一選舉將至，彰化縣54席縣議員中，至少已有8人計畫轉戰鄉鎮km1 長跑道，綠藍陣營皆有。民進黨已展開提名作業，針對全縣26鄉鎮市，將視最終登記結果採取「徵召」或「策略聯盟」方式靈活應對。

目前民進黨在彰化縣僅有4席鄉鎮長，其中，林世賢(彰化市)、林世明(芬園鄉)、蔣煙燈(福興鄉)因兩屆任期屆滿，已表態參選縣議員；而永靖鄉長魏碩衛則將挑戰連任，爭取延續民進黨在當地的執政首例。

政壇傳出現任縣議員尋求更廣闊舞台，擬轉戰鄉鎮長，目前已有員林市的凃俊任(國民黨)、劉惠娟(國民黨)，鹿港鎮的楊妙月(民進黨)、施佩妤(無黨)、楊竣程(國民黨)，福興鄉黃俊源(國民黨)，二林鎮陳一惇(國民黨)，埤頭鄉吳錦潭(無黨籍)。

縣議員轉戰鄉鎮長的熱區，主要集中在四個選區，又以鹿港區(鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉)最為激烈，7位現任議員就有4人有意轉職「換工作」，其次為員林區有2人，北斗區與二林區則各有1人。

值得關注的是，鹿港選區看似僅有3位縣議員(藍駿宇、郭燕陵、凃淑媚)尋求連任，但因區內3位現任鄉鎮長(許志宏、蔣煙燈、林英嘉)皆兩任屆滿，集體轉戰縣議員，這場「大換位」讓選情陷入激戰。

民進黨在鹿港區預計提名3席，除了曾參選鎮長失利的施喻琁捲土重來，還有出身政治世家的蔡匡威加入戰局。此外，國民黨王信筌也是熱門人選。在現任鄉鎮長具備執政優勢、新人基層實力強勁的情況下，尋求連任的縣議員將面臨挑戰，票源爭奪戰一觸即發。

