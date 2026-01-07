《大海浮夢》夏曼・藍波安父子三代造舟同行 妻子動人入鏡成情感亮點

《大海浮夢》首度完整呈現夏曼・藍波安與兒子最親密的家庭視角。（圖／目宿媒體提供）

文學紀錄片《大海浮夢》以夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，由導演周文欽與團隊歷時四年上山下海拍攝，完整紀錄夏曼・藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程，以及最親密的家庭視角，透過妻子希婻・藍波安的入鏡分享、父子共同造舟的身體勞動，以及真實人物走出小說文本的瞬間，深入呈現夏曼筆下的「生命圈」，夏曼・藍波安在首映會後表示，本來聽說影片長度有九十七分鐘，感覺很長，但看完後覺得「太短了！」

廣告 廣告

在片中另個動人的情感視角，是來自夏曼・藍波安生命中最重要的伴侶──妻子希婻・藍波安難得入鏡。她不僅在達悟族重要的螃蟹節聚會中吟唱族語歌謠，也以親密視角談起和夏曼相伴一生的理解與支持，希婻坦言自己是被夏曼「善良而真誠的靈魂所吸引」，這份內斂而深刻的情感，成為電影中最溫柔堅定的力量。鏡頭同時捕捉夏曼與兒子施藍波安共同造舟、出海的日常，父子之間以身體勞動延續傳統的默契，展現出與漢人社會截然不同的親子關係樣貌，也讓海洋民族的傳承在熠熠星空下的夜航划船捕飛魚中完成。

《大海浮夢》同時揭示夏曼創作長年堅持的「非虛構」精神，片中出現的夏曼小說《老海人》主角洛馬比克，也以真實身分現身鏡頭，原來這位長年生活在夏曼書房旁、僅隔一道簡單鐵圍籬屋舍中的堂叔，正是小說人物的原型。洛馬比克過著幾乎與現代文明脫節的日子，導演周文欽形容在長時間拍攝中，捕捉到一種「文學角色與現實人生重疊的瞬間」。在洛馬比克身上，看見他年輕時驍勇的痕跡，也看見他年老時落寞的孤寂，夏曼筆下的海洋民族記憶，在電影裡顯得如此具體而真實。洛馬比克在紀錄片拍攝完的隔年辭世，片中他在海邊自築木製小涼亭看海的身影，成為既珍貴又惆悵的紀錄。

《大海浮夢》紀錄父子夜航捕飛魚，在星空下實踐海洋民族文化傳承。（圖／目宿媒體提供）

夏曼・藍波安於參與《大海浮夢》首映會後表示，本來聽說影片長度有九十七分鐘，感覺很長，但看完後卻覺得「太短了！」他用一生理解海洋這個生命圈，花了三十多年的時間穿梭在海面下的深藍世界。「飛魚神話故事是我的古典文學，而我的身體就是海洋文學。」夏曼說，他已經快七十歲了，仍然希望自己是個「優質的野蠻人」，「我還想要游泳、還想要造船，還想要理解海洋的情緒與月亮圓缺的關係！」

夏曼在參加完台北首映會後返回蘭嶼，重新回到達悟家庭生活與書寫的日常。他也在臉書感性發文寫下，自己從未預想寫作會帶來如此熱烈的回應，而那些被看見的文字、影像，其實都是一場民族覺醒與文化記憶的接力，並且也向一路支持的朋友們致上達悟族語的感謝：「阿悠一。」對夏曼而言，回到故鄉蘭嶼繼續寫作，正是他回應大海也回應生命的方式。

海洋文學家夏曼・藍波安紀錄片《大海浮夢》將於2026年1月9日全台上映。

妻子希婻・藍波安難得入鏡吟唱族語歌謠，是片中温馨亮點。（圖／目宿媒體提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔3／中榮爭議非首次！神外主任代刀釀醫糾 下體化膿慘遭整組切除

F-16戰機四大殺手曝 空軍：飛官辛柏毅該做的都做了

不考慮薪水哪種工作最輕鬆？大票人推「這類型」工作：沒壓力沒責任