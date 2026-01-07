《大海浮夢》成舟的517日——導演周文欽記錄夏曼．藍波安父子在蘭嶼造舟

2025金馬影展紀錄片《大海浮夢》裡有一幕，導演周文欽用鏡頭對準達悟族海洋作家夏曼．藍波安左手前臂上的人形圖騰紋身——這是其家族專屬圖騰。年輕時，他靠自己努力考上台灣本島的大學後，卻因貧窮一直挨餓。他到工地做苦力、去貨運行扛沙包、去開計程車補貼生活，但仍會飢腸轆轆，只好用鋼筆的墨水在手上刺上圖騰，用疼痛掩蓋飢餓感。

「他一邊刺一邊流眼淚，一邊說爸爸為什麼沒有錢，家族為什麼沒有錢，原住民為什麼沒有錢，為什麼要在這邊挨餓？」周文欽說。這個圖騰也出現在夏曼．藍波安父子上山砍樹、造拼板舟的樹幹上。

《大海浮夢》將於本月9日全台上映。這部電影不只紀錄了父子517日造舟的過程，更是兩代達悟族人回家、尋根、傳承的故事，同時描繪漢人、達悟族人與海洋相處的大不同。當資本化、現代化衝擊著達悟族的海洋文化，夏曼．藍波安站在時代交叉點，眼裡滿是焦慮。

惦念達悟族傳統的美好「我們都知道那是回不去」

電影院銀幕裡，夏曼．藍波安穿著灰色背心、短褲，手拿著一根煙，瞇著眼睛，在電腦前打字。他是達悟族人，畢業於淡江大學法文系、國立清華大學人類學研究所碩士，是蘭嶼首位非保送招生管道進大學的達悟族人，現為知名海洋文學作家。

2019年的一個下午，導演周文欽為夏曼．藍波安拍攝了一些下海潛水捕魚的畫面，「他看了之後很喜歡。」夏曼．藍波安向他透露，正執行一個已準備三年的造舟計畫，想找人紀錄，可是幾乎沒有預算。

周文欽想著，作家、原住民收入本來就不多，但能拍攝這般「偶像級人物」，他就沒再猶豫——先拍再算。後來獲目宿媒體「他們在島嶼寫作」計畫支持，已是開拍一年多後的事。

作品名為《大海浮夢》，與夏曼．藍波安2014年出版的書籍同名。為更能理解夏曼．藍波安及達悟族人心中的那片海，周文欽找來文學顧問辦讀書會，「把所有夏曼老師的文學重新拿出來，慢慢唸書。」拍攝團隊找出三條故事線——兩代父子造舟、捕魚；夏曼．藍波安寫書的創作過程；回到蘭嶼對主體文化的陌生與重新學習，把在地知識傳承給兒子。

影片分為四個時期，1940、50年代，國民黨政府拍攝的政令宣傳片；1970、80年代，法國人類學家在蘭嶼做田野調查；1990年代紀錄片導演李道明拍攝夏曼．藍波安回到蘭嶼，父親親自教造船；還有就是周文欽上山下海拍攝的故事線。

這70年來，蘭嶼人的生活環境落差很大。夏曼．藍波安一直很感觸，想把握傳統和童年的美好，可周文欽坦言，「我們都知道那是回不去的。」現在有參與造舟經驗的達悟族年輕人，可能不到十人，夏曼．藍波安既難過，又焦慮。

達悟族人有海洋文化 漢人只有海鮮文化

「多數台灣人也沒去過蘭嶼……」周文欽認為，台灣是多樣性島嶼，「不管動物、植物，連種族都多樣性」，不同時期有閩南人、客家人來台，現在也住了不少新住民，遺憾的是彼此間沒有很深刻的理解。就連他自己，也是藉著過去的拍攝機會，才得以認識不同原住民族的文化。

周文欽在宜蘭海邊長大，他覺得老家的海跟蘭嶼的海差異很大。「我們漢人有海鮮文化，沒有海洋文化，對海洋、魚類的認識，就是這個好吃、那個不好吃，這個很貴、很稀有。」而達悟族人對魚的分類是「男人的魚、女人的魚、老人的魚」——女人要哺育下一代，會吃最漂亮肥美的魚；男人體力勞動，可以吃粗糙的、醜陋的；老人沒了生產力，吃的是最差的魚，「有吃到那個味道就好」。周文欽當時得知後很驚訝，「哇天啊，他們是這樣子！」

他拍過很多漁業相關影片，曾直擊大型商業漁船配備直升機、利用衛星及聲納技術去找魚，一次就捕撈900公噸魚類，「全世界很多商業捕撈對海洋都有嚴重破壞，而且不可逆轉，在耗盡地球的海洋資源。」

在蘭嶼則有飛魚季，除飛魚和鬼頭刀外，不可捕撈底棲魚，其他繁殖中魚類得以存活、傳宗接代。即使在非飛魚季，達悟族人出海打魚亦只求家人能吃飽，不會過度捕撈與浪費。這是族人世代流傳下來的海洋保育文化。

但這片孕育蘭嶼的海洋，正受資本化衝擊。周文欽的鏡頭裡，夏曼．藍波安父子划著拼板舟出海，沒捕到魚回來，然而後面的機動船靠岸後，「滿地都是魚」。夏曼．藍波安數算著這些機動船的收穫，眉心一皺，剩下無言。

夏曼．藍波安的兒子施藍波安同樣有出海，他便表現比較輕鬆。施藍波安在本島城市長大，最近幾年才回到蘭嶼。按周文欽形容，他性格溫柔體貼，「很隨遇而安」，能找到自己的生活方式，面對現代化、資本代對達悟族人造成壓迫，他「沒有那麼痛苦」。

周文欽拍攝團隊都是漢人，在拍攝達悟族人面對外來文化入侵的這一切時，會感到尷尬嗎？周文欽笑了笑，說，「當然當然，但這就是要溝通，然後理解彼此。」他稱，出身哪裡並非他能選擇，但他可以選擇去理解達悟族文化，拿捏故事內容，避免對彼此造成傷害。

幸好，夏曼．藍波安對拍攝團隊「很多包容」，加上已對周文欽「觀察了一陣子」，認為他值得信賴，所以團隊進入蘭嶼拍攝時，沒有遇到太多阻力。相處久了，達悟族人的反應也比想像中「更好更多」。

拍別人父子 也想起自己父親

周文欽拍攝夏曼．藍波安父子時，也會想起自己的原生家庭。他看見夏曼．藍波安對兒子說話很溫柔，請施藍波安做事情時會說「拜託」，「他很尊重藍波安（施藍波安）是一個個體。」看著他們父子相處，他覺得「哇，那不是我們的世界。」

在父權社會裡，父子間常是彆扭矛盾，甚至衝突，「小時候我爸比較兇，我真的會怕他。我比較調皮，小時候也會被打，那是現在沒有辦法想像。」

長大後，周文欽跟父親的關係也有改善。金馬影展播放《大海浮夢》的第二場，父親、妹妹一家人「偷偷自己買票來看」，在影展後分享時，周文欽看見家人，一度哽咽說不出話，「因為對家裡人很虧欠。」他這些年一直在外面跑，引用著名電影攝影師李屏賓的話，這一行業的工作者，世界變小了，家卻變遠了。

當愛海洋成為了一份責任

小時候，周文欽在晚上會跑上屋頂，靜靜聽著海浪聲，有時則在海邊睡著。長大後就在海底拍攝，這也是他最放鬆、最享受的時刻。「可能是宿命吧？我從小就喜歡海，又完全不會暈船」，還因為工作而考取遠洋船員證、潛水證照，電影裡的水下影片，全由周欽文一手包辦。

拍攝海洋這回事，拍久了，成為一份責任。周文欽覺得台灣民眾嚮往出國，卻沒有好好了解台灣擁有如此豐厚的文化脈絡，非常可惜。「希望觀眾看完影片，會對蘭嶼嚮往，對夏曼．藍波安的文學產生好奇，再去蘭嶼走一趟，理解達悟族人的文化，彼此就有很多交流的機會。」

電影院大銀幕裡，舟出海了，魚捕回來。夏曼．藍波安在岸上靠著舟、看著海，流下眼淚——他達成父親對他的期望。