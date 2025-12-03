《大海浮夢》紀錄達悟族壯闊旅程 展現文化深度

記者王丹荷／綜合報導

文學紀錄片《大海浮夢》以海洋文學作家夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，由導演周文欽與團隊歷時4年上山下海拍攝，完整紀錄夏曼・藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。夏曼・藍波安自青年返鄉，從父親身上習得達悟部落傳統技能，並決心以身體先行延續族人的海洋智慧，展現作家少見的行動力與文化深度。

夏曼・藍波安曾在臺北求學於城市中摸索前行，年輕歲月的艱難與迷惘讓他逐漸察覺，大海始終在記憶深處召喚。他最終帶著1家4口返回蘭嶼，重新學習族人捕魚、潛水、造舟等傳統技藝與生活技能，也在與海的近距離相處中理解到，島上族人以口語傳述的經驗與故事，本身就是「海洋文學」。這段返鄉重新「學做達悟人」的歷程，也成為他之後創作與生命的重要基礎。

《大海浮夢》是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是臺灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，導演周文欽回憶，跟著夏曼下海後才真正明白在他眼中海的深度：「夏曼老師在水裡的優雅，是我怎麼追都追不到的！」而夏曼則認為靠身體去理解海、學會在能力所及之處停下丶感受，並在面對海的贈予時保持謙遜，也成為他與兒子共同的生命教育。

達悟文化即是飛魚文化的延伸，夏曼形容，「黑翅膀的飛魚，它的呼喚成為這個島嶼民族奔向海洋的動力。」電影預告中，父子完成新船下水儀式後，於黎明划著舟迎向海面，在風浪間灑網、辨浪、看潮。片中不只記錄1艘拼板舟如何誕生，更記錄1個文化如何透過身體、大地與行動得以延續。從山林到海洋，父子之間的默契被細緻捕捉，那些最不起眼的日常動作，構成了最具有力量的時刻，體現「回家」的意義，也讓海的呼喚在大銀幕上再次被看見。

電影裡可以看見上山伐木時，夏曼・藍波安在山林間想起父親的身影，他說：「Pikavangan（2人4槳的拼板舟）是1首男人的史詩。」這種雙人拼板舟是達悟族於飛魚季重要的捕魚工具，承載族群文化、技藝與榮耀，更是男孩邁向成年不可或缺的生命學習。夏曼常說：「拼板舟的精神在於1個家庭建立它的海洋基地，船是1個不變的連結。」而這段造舟的日常，是對兒子的承諾、對父親的緬懷，也是對海洋的回應。