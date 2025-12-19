《大海浮夢》首映會 戴立忍驚喜現身親揭與夏曼淵源

《大海浮夢》出品人童子賢(左起)、傳主夏曼・藍波安、導演周文欽、教授孫大川 首映會合影。（目宿媒體提供）

文學紀錄片《大海浮夢》以夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，由導演周文欽與團隊歷時四年上山下海拍攝，完整紀錄夏曼・藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。《大海浮夢》於18日下午舉行首映會，傳主作家夏曼・藍波安特別自蘭嶼來到台北親自出席，與劇組及藝文界站台嘉賓共同見證電影啟航的重要時刻。

首映會現場，夏曼・藍波安分享成為文學紀錄片傳主的心情，感性表示：「人生從來沒有預計會發生的那一幕，只有滿滿的感恩。」他也幽默感謝一路相伴的家人，笑稱太太是「一直想要跟我離婚的人」，卻始終陪伴他走過創作與生活的起伏。他同時代為轉達未能到場的兒子之意，表示父子之間「有說不完的話，都寫在彼此的身體記憶與生活裡。」

戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映會站台，親揭與夏曼淵源，形容夏曼潛水身影猶如芭雷舞者。（目宿媒體提供）

夏曼回顧自身生命歷程，談到少年時期在蘭嶼求學的孤獨與飢餓，十歲便立志考上高中、大學乃至博士，卻在考上大學時，正是在「飢餓的邊緣」，他逐漸建立起對生活的理解與幸福哲學，「吵架的時候就去抓魚，在最貧乏的狀態裡，反而過著最靠近生命的日子。」對他而言，蘭嶼的雨林、生態與海洋，共同構成他的「生命圈」，也是《大海浮夢》的創作核心。

夏曼承接了父親遺訓並親身帶著兒子打造拼板舟。對他而言，造舟不只是技藝實踐，更是一段將身體經驗、海洋倫理與父子關係緊密連結的生命教育。「現實版的《大海浮夢》是2005年六月，我在印尼丶紐幾內亞一帶的海域，駕舟航海冒險一個月，被太陽曬到猶如黑人，返家時連我的太太丶三個孩子都認不得我。」這些獨特的經歷，都是夏曼海洋文學的源頭，大海給了他思想，給了他遠方，也給了他靈性壯美的創作疆域。

《大海浮夢》出品人、目宿媒體董事長童子賢致詞時，從文化視角切入，分享片名背後的深層意涵：「夏曼在達悟語裡是『父親』的意思，藍波安則是兒子的名字。」他也提到，漢人社會對原住民族文化仍有許多未竟理解之處，而《大海浮夢》正是一次從人類學與文化脈絡出發的深度凝視。「在鋼鐵與水泥構成的城市叢林裡，我們常常感到暈眩，而這部電影，帶我們重新回到被海洋與陽光滋養的世界。」他期待透過這部作品，讓那些「隨著海浪漂走的記憶與故事，被重新找回來」。

導演周文欽則分享，四年多的拍攝過程中，隨著夏曼・藍波安上山下海，是一段重新認識海洋、山林與達悟文化的學習旅程。他坦言拍攝飛魚季、海上作業與造舟過程，必須面對季節、風浪與天候的高度不確定性，「每一次出海，都是把自己交給自然。」他也提到，達悟族對於山林與海洋的使用，始終建立在永續與傳承之上，「一艘拼板舟，就是一個家庭的生命圈，也是達悟男人一生的天職。」

前原民會主委、政大台文所教授孫大川也在現場致詞，指出自己推動原住民文學已超過30年，期盼原住民族能夠真正介入台灣的書寫世界。他表示，夏曼・藍波安的作品，為台灣文學帶來一份珍貴的禮物：「讓我們重新回到山海本位思考，從自然中找回認同，也找回我們與大自然的關係。」

隨後，夏曼・藍波安、童子賢、周文欽與孫大川四人共同進行象徵性的「航向海洋文學之旅」啟動儀式，手持文學船槳同步划動，象徵這艘承載文學、文化與記憶的船，正式航向更遼闊的海洋世界，也為電影明年1月9日上映揭開序幕。夏曼・藍波安在現場氣氛熱烈下，更即興吟唱族語歌曲，讓首映會現場洋溢濃厚的達悟文化情感。

首映會上星光熠熠，多位重量級導演到場力挺，包括金馬導演李道明、陳潔瑤，以及鄭有傑、盧盈良、蘇達皆出席支持，現場更迎來金馬導演戴立忍驚喜現身，成為首映會一大亮點。李道明盛讚電影以「極為優美且富含隱喻的影像語言，呈現文學與生活的交織」，並表示十分敬佩周文欽導演多年來持續深耕紀錄片創作；陳潔瑤則分享，自己早在學生時期便讀過夏曼老師的文字，形容其作品是「沒有加味精的文學」，這次在大銀幕上看到作家親身砍樹、造舟、潛入海中，更深刻感受到文字背後真實而純粹的生命力。

鄭有傑也提到，觀影後「彷彿一整個星期都還聽得到海的聲音，許多畫面在腦海中揮之不去」；蘇達則表示，電影讓他重新思考文學的定義，「原住民世界本來沒有「文學」這個名詞，只是好好地生活，而夏曼老師正是那個真正說故事的人。」盧盈良也直言，《大海浮夢》是一部「迷人、澎湃且非常特別的作品」，誠摯邀請觀眾進戲院支持。

戴立忍則分享，自己與夏曼老師、周文欽導演是在海上結識，是極少數能與夏曼一同潛入大海、親身感受其海洋身影的人。他形容，夏曼在水下的姿態「優雅得如同芭蕾舞者」，至今仍令他難忘，也表示能透過影像與觀眾一同「從海裡看見夏曼老師與海洋的故事」，是一段非常珍貴的經驗。

海洋文學家夏曼・藍波安紀錄片《大海浮夢》由目宿媒體出品發行，將於2026年1月9日全台上映，預售套票熱賣中。

