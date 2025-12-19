《大海浮夢》首映會 戴立忍驚喜現身親揭與夏曼淵源
文學紀錄片《大海浮夢》以夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，由導演周文欽與團隊歷時四年上山下海拍攝，完整紀錄夏曼・藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。《大海浮夢》於18日下午舉行首映會，傳主作家夏曼・藍波安特別自蘭嶼來到台北親自出席，與劇組及藝文界站台嘉賓共同見證電影啟航的重要時刻。
首映會現場，夏曼・藍波安分享成為文學紀錄片傳主的心情，感性表示：「人生從來沒有預計會發生的那一幕，只有滿滿的感恩。」他也幽默感謝一路相伴的家人，笑稱太太是「一直想要跟我離婚的人」，卻始終陪伴他走過創作與生活的起伏。他同時代為轉達未能到場的兒子之意，表示父子之間「有說不完的話，都寫在彼此的身體記憶與生活裡。」
夏曼回顧自身生命歷程，談到少年時期在蘭嶼求學的孤獨與飢餓，十歲便立志考上高中、大學乃至博士，卻在考上大學時，正是在「飢餓的邊緣」，他逐漸建立起對生活的理解與幸福哲學，「吵架的時候就去抓魚，在最貧乏的狀態裡，反而過著最靠近生命的日子。」對他而言，蘭嶼的雨林、生態與海洋，共同構成他的「生命圈」，也是《大海浮夢》的創作核心。
夏曼承接了父親遺訓並親身帶著兒子打造拼板舟。對他而言，造舟不只是技藝實踐，更是一段將身體經驗、海洋倫理與父子關係緊密連結的生命教育。「現實版的《大海浮夢》是2005年六月，我在印尼丶紐幾內亞一帶的海域，駕舟航海冒險一個月，被太陽曬到猶如黑人，返家時連我的太太丶三個孩子都認不得我。」這些獨特的經歷，都是夏曼海洋文學的源頭，大海給了他思想，給了他遠方，也給了他靈性壯美的創作疆域。
《大海浮夢》出品人、目宿媒體董事長童子賢致詞時，從文化視角切入，分享片名背後的深層意涵：「夏曼在達悟語裡是『父親』的意思，藍波安則是兒子的名字。」他也提到，漢人社會對原住民族文化仍有許多未竟理解之處，而《大海浮夢》正是一次從人類學與文化脈絡出發的深度凝視。「在鋼鐵與水泥構成的城市叢林裡，我們常常感到暈眩，而這部電影，帶我們重新回到被海洋與陽光滋養的世界。」他期待透過這部作品，讓那些「隨著海浪漂走的記憶與故事，被重新找回來」。
導演周文欽則分享，四年多的拍攝過程中，隨著夏曼・藍波安上山下海，是一段重新認識海洋、山林與達悟文化的學習旅程。他坦言拍攝飛魚季、海上作業與造舟過程，必須面對季節、風浪與天候的高度不確定性，「每一次出海，都是把自己交給自然。」他也提到，達悟族對於山林與海洋的使用，始終建立在永續與傳承之上，「一艘拼板舟，就是一個家庭的生命圈，也是達悟男人一生的天職。」
前原民會主委、政大台文所教授孫大川也在現場致詞，指出自己推動原住民文學已超過30年，期盼原住民族能夠真正介入台灣的書寫世界。他表示，夏曼・藍波安的作品，為台灣文學帶來一份珍貴的禮物：「讓我們重新回到山海本位思考，從自然中找回認同，也找回我們與大自然的關係。」
隨後，夏曼・藍波安、童子賢、周文欽與孫大川四人共同進行象徵性的「航向海洋文學之旅」啟動儀式，手持文學船槳同步划動，象徵這艘承載文學、文化與記憶的船，正式航向更遼闊的海洋世界，也為電影明年1月9日上映揭開序幕。夏曼・藍波安在現場氣氛熱烈下，更即興吟唱族語歌曲，讓首映會現場洋溢濃厚的達悟文化情感。
首映會上星光熠熠，多位重量級導演到場力挺，包括金馬導演李道明、陳潔瑤，以及鄭有傑、盧盈良、蘇達皆出席支持，現場更迎來金馬導演戴立忍驚喜現身，成為首映會一大亮點。李道明盛讚電影以「極為優美且富含隱喻的影像語言，呈現文學與生活的交織」，並表示十分敬佩周文欽導演多年來持續深耕紀錄片創作；陳潔瑤則分享，自己早在學生時期便讀過夏曼老師的文字，形容其作品是「沒有加味精的文學」，這次在大銀幕上看到作家親身砍樹、造舟、潛入海中，更深刻感受到文字背後真實而純粹的生命力。
鄭有傑也提到，觀影後「彷彿一整個星期都還聽得到海的聲音，許多畫面在腦海中揮之不去」；蘇達則表示，電影讓他重新思考文學的定義，「原住民世界本來沒有「文學」這個名詞，只是好好地生活，而夏曼老師正是那個真正說故事的人。」盧盈良也直言，《大海浮夢》是一部「迷人、澎湃且非常特別的作品」，誠摯邀請觀眾進戲院支持。
戴立忍則分享，自己與夏曼老師、周文欽導演是在海上結識，是極少數能與夏曼一同潛入大海、親身感受其海洋身影的人。他形容，夏曼在水下的姿態「優雅得如同芭蕾舞者」，至今仍令他難忘，也表示能透過影像與觀眾一同「從海裡看見夏曼老師與海洋的故事」，是一段非常珍貴的經驗。
海洋文學家夏曼・藍波安紀錄片《大海浮夢》由目宿媒體出品發行，將於2026年1月9日全台上映，預售套票熱賣中。
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 259
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 104
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 35
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 188
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 9
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 32
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 13
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 150
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1