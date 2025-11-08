大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力
即時中心／顏一軒報導
高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，高雄市長陳其邁今（8）日出席活動，與眾人共同見證漁船載運虱目魚進港，船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際。隨後以「魚光滿滿、豐收滿滿」啟動儀式揭開序幕。陳其邁指出，去年彌陀漁港總產值約4.9億元，感謝彌陀區漁會穩定價格、照顧漁民，市府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。
陳其邁致詞時笑說，「大海開吃」的魅力就在於滿盤海產，螃蟹、虱目魚、石斑魚應有盡有，令人食指大動。他盛讚彌陀虱目魚與近海現撈海鮮鮮美可口、深受消費者喜愛，也常親自前來享用，大力推薦彌陀海產，展現海口人的澎湃與熱情。
船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際。（圖／高雄市政府提供）談及市府推動漁業政策，陳其邁表示，市府投入彌陀漁港改建經費，期盼提升漁港設施與產業環境。他也幽默地分享，彌陀漁港是「最有魅力的港口」，如想享受漁村寧靜之美和人情味、美麗夕陽，彌陀漁港可說是最佳選擇。
高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀開跑，立委邱議瑩、許智傑、柯志恩等人到場共襄盛舉。（圖／高雄市政府提供）彌陀區擁有豐富的養殖資源與深厚的漁業文化，今年活動以「虱想起‧幸福味」為主題，結合在地漁村文化、海洋環境教育及親子體驗活動，邀請民眾把握今明兩天活動時間，深入認識虱目魚產業的魅力，以「食當季、吃在地」的永續理念，感受彌陀真實而道地的海味生活。
陳其邁致詞。（圖／高雄市政府提供）
原文出處：快新聞／大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力
更多民視新聞報導
高雄萬聖節首移師衛武營 陳其邁「地味」裝扮超吸睛
高雄蛻變中！亞洲資產管理中心水到渠成 陳其邁：鬆綁法規是關鍵
派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲
其他人也在看
「2025大海開吃」今明在彌陀漁港 虱目魚節打頭陣
2025大海開吃系列活動，今、明兩天在彌陀漁港登場，首場活動由虱目魚節打頭陣，高雄市長陳其邁說，「大海開吃」的魅力就在於滿盤海產，螃蟹、虱目魚、石斑魚應有盡有，令人食指大動，並盛讚彌陀虱目魚與近海現撈海鮮鮮美可口、深受消費者喜愛，也常前來享用，大力推薦彌陀海產，展現海口人的澎湃與熱情。自由時報 ・ 13 小時前
賴瑞隆參加大海開吃活動 呼籲用行動支持高雄漁產
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委賴瑞隆八日再度來到彌陀參加大海開吃活動，他表示，聽著…中華日報 ・ 12 小時前
高雄彌陀虱目魚文化節登場 陳其邁推海口澎湃美味
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄彌陀虱目魚文化節今、明2天登場，市長陳其邁今天出席揭幕表示，彌陀漁港去年產值約4.9億元，市府將配合漁港改建強化漁業，也邀請民眾來海線走走，採購鮮美虱目魚。中央社 ・ 13 小時前
「大海開吃」彌陀盛大登場！陳其邁端海口澎湃美味 虱目魚節海派啟航
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁今（8）日出席活動台灣好報 ・ 13 小時前
總統：台灣與歐洲志同道合朋友 堅定站在一起捍衛民主
（中央社記者溫貴香台北8日電）總統賴清德今天表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。中央社 ・ 13 小時前
戴資穎宣布退役 陳其邁：我們高雄永遠的驕傲
（中央社記者林巧璉高雄8日電）台灣羽球天后戴資穎昨天發文宣布退役，正式卸下選手身分。高雄市長陳其邁說，祝福下一階段的人生繼續寫下更多精彩故事，繼續化解每一次艱難挑戰，「我們高雄永遠的驕傲！」中央社 ・ 17 小時前
「台灣豬回來了！」 賴清德:：政府會全力防疫一起支持台灣豬
市場恢復供應溫體豬肉，賴清德總統今天透過臉書表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。總統另在社群平台發布快問快答影片，愛吃的小吃包括肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨自由時報 ・ 13 小時前
攜手合作社！內政部擴大培訓多元對象 劉世芳：厚植防災力讓社區更安全
即時中心／顏一軒報導內政部輔導有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社及中華民國儲蓄互助協會今（8）日在台南市辦理2場「114年度合作事業推廣及防災士培訓」。內政部長劉世芳蒞臨現場致詞，她肯定主婦聯盟合作社及儲互協會發揮合作社團結互助的精神與價值，今年共辦理17場防災士培訓950位民眾。期待明（2026）年能持續擴大培訓多元對象，讓更多年輕人及家庭成員具備防災基本知能，與公部門共同建構我國全社會防衛韌性。民視 ・ 12 小時前
南門市場重建進度受關注 凌濤批綠營火場直播失當干擾救災
國民黨籍桃園市議員凌濤今(8)日於臉書發文表示，南門市場火災發生後，市府、攤商及各界積極提出補償方案與重建規劃，他與辦公室主任同步在議會研究可行方案，並參與攤商自救會座談，傾聽意見並督促市府回應，確保受損攤商能獲得妥適保障。他強調，救災及重建都應尊重專業、強調效率，盼市府能以最快速度提出中繼與重建時桃園電子報 ・ 13 小時前
摔角》台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園
11月1日於日本 TOKYO SQUARE In Itabashi 舉辦的「EXTREME CONFRONTATION 極限交鋒–東京站」中，來自台灣職業摔角團體PUZZLE帕舒路職業摔角與日本知名極限派團體FREEDOMS正面交鋒。雙方在6場比賽中火花不斷，最終由FREEDOMS以4勝2負拿下團體自由時報 ・ 16 小時前
溫體豬恢復拍賣第2天！ 雲林肉品市場豬價破102元
據了解，雲林縣11月7日豬肉每公斤平均價格是98.92元，均重為128.5公斤，以禁運宰令前一週（10月16至22日）最高價96.65元高出2.27元，而較當週最低價86.13元多出12.79元。今天（8日）全台豬隻恢復拍賣交易進入第2天，一大早豬肉攤、食品廠、冷凍商等等就抵達肉品市場。黃加安...CTWANT ・ 13 小時前
報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆 客狂嗑3碗
彰化市 知名傳統肉圓、爌肉飯等店家，重新開業，阿泉爌肉飯，一早就準備了1千份，有民眾終於等到，一口氣就吃了3碗；阿璋肉圓 也順勢推出優惠，買10送2。 #禁宰令解除#報復性吃豬#爌肉飯#肉圓東森新聞影音 ・ 13 小時前
55社區齊聚林內！雲林社造嘉年華開展 9大主題一次逛
雲林縣共有449個社區發展協會，縣府文觀處透過文化部社區營造及村落發展計畫，成功協助上百個協會推動社造，今（8）日在林內鄉舉辦社造嘉年華，共55個社區設攤、上陣表演。縣府表示，社造是地方創生基礎，12月13日將邀地方創生專家舉辦論壇，透過經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展。自由時報 ・ 12 小時前
出席白色恐怖追思會惹議！鄭麗文：吳石不在所認定的政治犯定義中
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。對此，鄭麗文表示這是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，且吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。中天新聞網 ・ 12 小時前
強化桃園第三航廈邊境防疫 卓榮泰：對國人採「零信任」態度
桃園機場第三航廈北廊廳將在下個月營運，行政院長卓榮泰今（8）日前往視察強調，未來邊境防疫有四大要求，包括X光設備運作正常、人力補充加強、檢疫犬安全上場，以及讓所有違規物件、行李與人員無處可藏。卓榮泰特別呼籲，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，絕對要零信任才能徹底防護國家安全。中天新聞網 ・ 12 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前