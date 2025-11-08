即時中心／顏一軒報導

高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，高雄市長陳其邁今（8）日出席活動，與眾人共同見證漁船載運虱目魚進港，船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際。隨後以「魚光滿滿、豐收滿滿」啟動儀式揭開序幕。陳其邁指出，去年彌陀漁港總產值約4.9億元，感謝彌陀區漁會穩定價格、照顧漁民，市府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。

陳其邁致詞時笑說，「大海開吃」的魅力就在於滿盤海產，螃蟹、虱目魚、石斑魚應有盡有，令人食指大動。他盛讚彌陀虱目魚與近海現撈海鮮鮮美可口、深受消費者喜愛，也常親自前來享用，大力推薦彌陀海產，展現海口人的澎湃與熱情。

船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際。（圖／高雄市政府提供）

船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際。（圖／高雄市政府提供）談及市府推動漁業政策，陳其邁表示，市府投入彌陀漁港改建經費，期盼提升漁港設施與產業環境。他也幽默地分享，彌陀漁港是「最有魅力的港口」，如想享受漁村寧靜之美和人情味、美麗夕陽，彌陀漁港可說是最佳選擇。

快新聞／大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力

高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀開跑，立委邱議瑩、許智傑、柯志恩等人到場共襄盛舉。（圖／高雄市政府提供）彌陀區擁有豐富的養殖資源與深厚的漁業文化，今年活動以「虱想起‧幸福味」為主題，結合在地漁村文化、海洋環境教育及親子體驗活動，邀請民眾把握今明兩天活動時間，深入認識虱目魚產業的魅力，以「食當季、吃在地」的永續理念，感受彌陀真實而道地的海味生活。

陳其邁致詞。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁致詞。（圖／高雄市政府提供）







