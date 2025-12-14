大海開吃活動完美落幕 陳其邁出席晚宴炒熱氣氛

海洋局辦理的「大海開吃」最後一站大鮪魷秋季活動，十三日晚到前鎮漁港，以豐盛海味晚宴，為整個系列活動畫下完美句點。（高雄市政府提供）

記者吳文欽／高雄報導

海洋局辦理的「大海開吃」最後一站大鮪魷秋季活動，十三日晚到前鎮漁港，壓軸的前鎮漁港場次，以豐盛海味晚宴，為整個系列活動畫下完美句點。

市長陳其邁出席海味晚宴時表示，是整個系列活動的最高潮，不僅宴席菜色豐富，現場還安排抽獎活動，有吃又有拿，邀請民眾一起品嘗最新鮮、最頂級的遠洋海味。活動現場氣氛熱絡，陳其邁更高歌一曲〈春夏秋冬〉，與民眾同樂，炒熱現場氣氛。

陳其邁也感謝中央與地方攜手投入前鎮漁港建設，強調前鎮漁港是台灣遠洋漁業重鎮，年產值約三百億元，結合周邊產業鏈後，整體年產值高達一千億元，是高雄重要的產業支柱；前鎮漁港好，高雄就會更好。

海洋局指出，高雄大鮪魷秋季活動規劃為期兩天，內容包含特色市集、五寶試吃、超殺一元秋刀魚特賣及DIY體驗等，海味晚宴更席開一百一十一桌，吸引眾多民眾參與。

海洋局提到，「大海開吃」系列活動結合地方特色海鮮、美食市集、親子體驗及藝文裝置，提供豐富多元的海味體驗與漁港觀光樂趣，自十一月八日至十二月十四日，於彌陀、永安、茄萣、梓官、前鎮等五大漁港接力登場。