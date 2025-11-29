大海開吃活動輪到茄萣區 市長邀請來感受漁村風情

海洋局辦理高雄大海開吃活動廿九日接棒到茄萣區，市長陳其邁出席開幕式，與在地漁會代表共同為活動揭幕，邀請民眾前來感受茄萣獨有的漁村風情。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

海洋局辦理高雄大海開吃活動廿九日接棒到茄萣區，以海鮮美食市集、漁產品特賣與互動節目推廣在地豐沛漁業資源。市長陳其邁出席開幕式，與在地漁會代表共同為活動揭幕，邀請民眾前來感受茄萣獨有的漁村風情。

陳其邁指出，市府重視北高雄基礎建設，自上任以來，中央與地方攜手推動興達港整建、魚塭排水改善等工程，並感謝地方議員長期爭取建設，全力與漁會、漁民站在一起，提升產業競爭力，讓在地漁民安心打拚、收成更佳。

海洋局辦理高雄大海開吃活動廿九日接棒到茄萣區，市長陳其邁出席開幕式，與在地漁會代表共同為活動揭幕，邀請民眾前來感受茄萣獨有的漁村風情。（記者吳文欽攝）

陳其邁在現場推廣高雄特色產業，大讚茄萣烏魚子是人間極品，不僅立委出訪日本時是最佳伴手禮，連日本國會議員來訪品嚐後都讚不絕口；若再搭配高雄燕巢、大社盛產的蜜棗，更是別具風味、齒頰留香，堪稱高雄之光。

茄萣區公所說明，烏魚是茄萣冬季最具代表性的漁產，不僅反映地方物產的經濟價值，也深植於漁民的生活節奏與情感記憶。為迎接烏魚的到來，今年活動特別規劃「迎烏祈福文化巡禮」，象徵一年一度的豐收季正式揭幕，展現烏魚洄游歸來、滿載返港的祝福意象。