大海開吃首站彌陀登場 陳其邁盛讚虱目魚
記者吳文欽／高雄報導
高雄大海開吃系列活動，八日首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁出席活動，與眾人共同見證漁船載運虱目魚進港，船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際。隨後以「魚光滿滿、豐收滿滿」啟動儀式揭開序幕。
陳其邁指出，去年彌陀漁港總產值約四點九億元，感謝彌陀區漁會穩定價格、照顧漁民，市府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。
陳其邁說，大海開吃的魅力就在於滿盤海產，螃蟹、虱目魚、石斑魚應有盡有，令人食指大動。他盛讚彌陀虱目魚與近海現撈海鮮鮮美可口、深受消費者喜愛，也常親自前來享用，大力推薦彌陀海產，展現海口人的澎湃與熱情。
談及市府推動漁業政策，陳其邁表示，市府投入彌陀漁港改建經費，期盼提升漁港設施與產業環境。他也幽默地分享，彌陀漁港是「最有魅力的港口」，如想享受漁村寧靜之美和人情味、美麗夕陽，彌陀漁港可說是最佳選擇。
海洋局指出，彌陀區擁有豐富的養殖資源與深厚的漁業文化，今年活動以「虱想起‧幸福味」為主題，結合在地漁村文化、海洋環境教育及親子體驗活動，邀請民眾把握今明兩天活動時間，深入認識虱目魚產業的魅力，以「食當季、吃在地」的永續理念，感受彌陀真實而道地的海味生活。
其他人也在看
Foodpanda未替外送員投保遭罰30萬 法院判台南自治條例無效免罰
外送平台業者Foodpanda（富胖達）因未替外送員投保強制汽車責任險與機車第三人責任險，遭台南市政府勞工局依《外送平台業者管理自治條例》裁罰30萬元。不過業者不服提起行政訴訟，經高雄高等行政法院審理後，法院認為該自治條例違反憲法中的法律保留原則，屬於無效規範，最終判決富胖達免罰，全案定讞。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
賴瑞隆參加大海開吃活動 呼籲用行動支持高雄漁產
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委賴瑞隆八日再度來到彌陀參加大海開吃活動，他表示，聽著…中華日報 ・ 12 小時前
出席白色恐怖追思會挨轟 鄭麗文：吳石不在我們所認定的「政治犯」
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石，民進黨炮轟「敵我不分」。鄭麗文今在臉書強調，收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。出席的用意是悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬。「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。中時新聞網 ・ 15 小時前
普發1萬詐團蠢動詐術增多 打詐高雄隊緊盯因應
普發1萬「登記入帳」上路，詐團已蠢動，高市召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合「打詐高雄隊」各局處團隊力量，警方研判詐團最可能利用「釣魚簡訊」、「一頁式廣告連結」詐取民眾個資及財物，除加強網路巡邏，並結合「打詐儀錶板」加強宣導，提高市民識詐防詐能力。自由時報 ・ 1 天前
戴資穎宣布退役 陳其邁：我們高雄永遠的驕傲
（中央社記者林巧璉高雄8日電）台灣羽球天后戴資穎昨天發文宣布退役，正式卸下選手身分。高雄市長陳其邁說，祝福下一階段的人生繼續寫下更多精彩故事，繼續化解每一次艱難挑戰，「我們高雄永遠的驕傲！」中央社 ・ 17 小時前
小戴退役！陳其邁感性祝福 期許人生新篇章繼續寫下精彩故事
以「招牌假動作」與「快捷步伐」令對手讚嘆不已的戴資穎，在台灣羽球史上締造了無數「第一」的紀錄。無論在球迷或她自己心中，大家都期盼能親眼見證她奪下夢寐以求的奧運金牌。相信全台民眾仍記得那場扣人心弦的2020東京奧運女子單打決賽，無數人守在電視前為她加油。雖然小...CTWANT ・ 17 小時前
高雄彌陀虱目魚文化節登場 陳其邁推海口澎湃美味
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄彌陀虱目魚文化節今、明2天登場，市長陳其邁今天出席揭幕表示，彌陀漁港去年產值約4.9億元，市府將配合漁港改建強化漁業，也邀請民眾來海線走走，採購鮮美虱目魚。中央社 ・ 13 小時前
影／Lulu結婚登記爸媽感動當場落淚 陳漢典竟緊張到連戶籍地都忘
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu與陳漢典於10月前往戶政事務所登記結婚，兩人正式成為夫妻。昨（7）日，Lulu也在YouTube頻道公開一支12分鐘影片，紀錄...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
2025 ITF台北國際旅展「嘉市好旅行」 嘉市展館引領文化潮流新風尚
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】全台規模最大的國際旅遊盛會—「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日台灣好報 ・ 11 小時前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前
南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多台灣好報 ・ 14 小時前
「高雄遊樂園」11/7台北ITF盛大展開 暖冬遊高雄 食宿遊購行全方位滿足
【記者羅伯特／綜合報導】全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」11月7日至10日在台北南港展覽館 […]民眾日報 ・ 1 天前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 10 小時前
ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導 2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕…中華日報 ・ 1 天前
發現你的命定故宮特展！來台北國際旅展與故宮來場千年神遇
【記者張嘉誠／綜合報導】 國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，推出多檔重磅級特展，為了與更多朋友共享百年喜悅，故宮 […]民眾日報 ・ 1 天前
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSU互傳媒 ・ 9 小時前
六福村11月優惠來啦！醫護警消$599 風象$699 旅展限時特惠快搶
六福村主題樂園在11月起推出一系列精彩活動，邀請全台遊客一同參與「此生必訪的萬聖慶典－墓碑鎮」。從醫護警消的專屬感恩優惠，到星座玩家的專屬折扣，再到ITF台北國際旅展的限時票價，六福村以多元活動延續萬eNews ・ 1 天前
TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞
南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導2025TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭，8日在高雄衛武營熱鬧登場，現場不僅請來TAKAO音雄們，唱出精彩的歌曲，還有超過170攤的特大市集，提供原住民美食、文創、文化體驗等，高雄市長陳其邁也穿上阿美族族服，加入千人圍舞，強調原住民族是台灣土地的主人。高雄市長陳其邁穿上阿美族族服，加入千人圍舞，與族人一同慶賀豐收。（圖／民視新聞）好幾名TAKAO音雄，賣力在舞台上，唱出精彩的歌曲，為今年在高雄衛武營，登場的豐潮原住民族聯合豐年祭，揭開熱鬧序幕。16個部落以及各族群社團領軍下，進行大進場，民眾陸續加入，千人圍舞，把活動氣氛推向高潮，高雄市長陳其邁也穿上族服，與族人一同慶賀豐收。高雄市長陳其邁表示，剛剛跳了五分鐘跳到滿身大汗，因為我們高雄是一個包容的城市，原住民族是我們台灣土地的主人，所以歡迎大家也希望我們的豐潮，能夠讓我們的高雄市更美麗。豬肉禁宰令終於解除，豐潮活動現場舉辦烤豬派對，生意興隆。（圖／民視新聞）山豬直接架在炭火上，烤得香脆油亮，一旁還有烤香腸，香氣四溢，豬肉禁宰令終於解除，活動現場舉辦烤豬派對，生意相當好，短短兩小時左右，就賣出兩頭烤山豬。烤山豬業者表示，生意就是很好啦，很多人買，今天準備了3頭豬，已經兩頭賣掉了。超過170攤的特大市集，不僅有原住民美食，還有原民手作文創、文化體驗等，相當豐富，還有花蓮的原民業者，也專程來擺攤。花蓮東大門業者表示，其實原住民的話慢慢已經浮上檯面了啦，就是說讓大家知道我們原住民的美食，好吃的地方在哪裡。民眾表示，很熱鬧啊，不錯不錯，讓年輕人小朋友都可以來這邊逛一逛、就很多原住民特色的東西，特色美食跟手作，還蠻吸引人來看的。首日的豐潮活動，熱鬧非凡，週日9號還有南島文化展演、原創熱舞競賽，以及壓軸的豐潮之夜，邀請民眾共襄盛舉，感受高雄最潮的原民盛會。原文出處：TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞 更多民視新聞報導奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業有價"高雄豐潮"原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上"霞披"音樂結合市集! 原住民族音樂季登場 吸引樂迷齊聚民視影音 ・ 4 小時前
建國科大美容系驚豔彰化火車站 預告《無盡視界》畢業成果展
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大美容系今（7）日於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動，由日間部互傳媒 ・ 1 天前
南投館亮相2025 ITF台北國際旅展 秋冬樂旅主題引爆觀光熱潮
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】為行銷秋冬南投觀光，推廣包括南投健行節、溫泉季、露營嘉年華、花卉嘉年華及南互傳媒 ・ 17 小時前