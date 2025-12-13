「大海開吃」壓軸前鎮登場 陳其邁與民同樂 共饗頂級遠洋海味

「2025大海開吃－高雄大鮪魷秋季」系列活動13日晚間在前鎮漁港迎來最終壓軸，市長陳其邁出席海味晚宴時表示，最後一站選在台灣遠洋漁業重鎮前鎮漁港，不僅象徵系列活動的高潮，也要邀請民眾一同品嘗最新鮮、最頂級的遠洋海味。晚宴席間氣氛熱絡，現場除安排抽獎活動增添驚喜，陳其邁更即興獻唱〈春夏秋冬〉，與民眾近距離互動，掀起一波歡樂高潮。

↑圖說：大鮪魷秋季海味晚宴席開111桌。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

高雄大鮪魷秋季活動一連兩天登場，規劃特色市集、五寶試吃、超殺一元秋刀魚特賣及DIY體驗等豐富內容，重頭戲海味晚宴更席開111桌，吸引大批饕客共襄盛舉。陳其邁也特別感謝中央與地方攜手投入前鎮漁港建設，指出前鎮漁港年產值約300億元，結合周邊產業鏈後整體產值上看1,000億元，是高雄重要的產業支柱，強調「前鎮漁港好，高雄就會更好」。

廣告 廣告

↑圖說：陳其邁感謝中央地方攜手合作建設前鎮漁港，邀請民眾共同品味最新鮮頂級的遠洋海味。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

市府指出，「2025大海開吃」自11月8日至12月14日於彌陀、永安、茄萣、梓官及前鎮等五大漁港接力舉辦，串聯地方特色海鮮、美食市集、親子體驗與藝文裝置，打造兼具味覺與觀光的漁港盛會。首站彌陀漁港以「虱想起‧幸福味」為主題，結合漁村文化與海洋教育；永安石斑魚節透過踩街嘉年華、饗宴與音樂晚會，並搭配超人氣插畫IP「馬來貘」木作裝置，吸引親子族群；茄萣「大興迎烏祭」以海洋市集與充氣遊樂設施營造港灣嘉年華；梓官「戀戀蚵仔寮海鮮節」則聚焦創意市集與食魚教育，展現漁村活力。最終由前鎮漁港的盛大海味晚宴，為整個「大海開吃」系列活動畫下圓滿句點。

更多品觀點報導

駁二動漫祭15周年黑鷹直升機助陣 陳其邁化身「高雄隊長」與動漫迷同樂

大寮紅豆花田季登場 陳其邁力薦在地紅豆品質獨步全台

