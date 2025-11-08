「大海開吃」彌陀盛大登場！陳其邁端海口澎湃美味 虱目魚節海派啟航
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁今（8）日出席活動，與眾人共同見證漁船載運虱目魚進港，船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際。隨後以「魚光滿滿、豐收滿滿」啟動儀式揭開序幕。陳其邁指出，去年彌陀漁港總產值約4.9億元，感謝彌陀區漁會穩定價格、照顧漁民，市府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。
陳其邁致詞時笑說，「大海開吃」的魅力就在於滿盤海產，螃蟹、虱目魚、石斑魚應有盡有，令人食指大動。他盛讚彌陀虱目魚與近海現撈海鮮鮮美可口、深受消費者喜愛，也常親自前來享用，大力推薦彌陀海產，展現海口人的澎湃與熱情。
▲海味太誘人！彌陀虱目魚文化節登場，陳其邁力推「最有魅力漁港」。
談及市府推動漁業政策，陳其邁表示，市府投入彌陀漁港改建經費，期盼提升漁港設施與產業環境。他也幽默地分享，彌陀漁港是「最有魅力的港口」，如想享受漁村寧靜之美和人情味、美麗夕陽，彌陀漁港可說是最佳選擇。
彌陀區擁有豐富的養殖資源與深厚的漁業文化，今年活動以「虱想起‧幸福味」為主題，結合在地漁村文化、海洋環境教育及親子體驗活動，邀請民眾把握今明兩天活動時間，深入認識虱目魚產業的魅力，以「食當季、吃在地」的永續理念，感受彌陀真實而道地的海味生活。
其他人也在看
賴瑞隆、邱議瑩喊第一名 柯志恩：別忘了許智傑、林岱樺
國民黨立委柯志恩今（8）日出席高雄彌陀漁港「大港開吃」活動，針對外界點名民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩將成為主要對手，她笑著回應表示，許智傑就在旁邊，認為這樣很不公平，強調許智傑也是好友不能被忽略。柯志恩並點名林岱樺在岡山的造勢也相當成功，質疑怎麼會只說是前面兩名，直言「那都是他們自己講的啦」。中天新聞網 ・ 14 小時前
七旬婦街頭跌倒無法起身 內湖暖警即時救援護送返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局康寧派出所長吳璽名、警員林蕎蓉日前擔服勤務時，接獲民眾報案稱有一名老 […]民眾日報 ・ 17 小時前
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日於MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場熱鬧登場，活動推出六大主題亮點，包含「觀光工廠市集」、「親子DIY手作體驗」、「職涯探索特展區」、「趣味舞台表演」、「滿額與集點抽獎」及「觀光工廠問答小挑戰」等內容，現場吸引上千組親子家庭共襄盛舉，氣氛熱烈非凡。經發局長盛筱蓉表示，新北市自98年起積極輔導傳統工廠轉型為兼具教育、觀光與文化價值的觀光工廠與產業文化館，透過整合產業特色與創意體驗，讓製造業開創更多與民眾接軌的互動模式。盛局長指出，透過活動不僅讓民眾更認識新北的觀光工廠，也讓企業有機會接觸更多潛在客群，創造行銷與品牌曝光的契機。當民眾走進工廠、體驗文化、買到好產品，就是最好的城市行銷。經發局指出，六大主題內容豐富多元，包含14家觀光工廠齊聚現場展售人氣商品，從食品、文創到生活用品應有盡有，吸引民眾排隊搶購；DIY手作體驗開放報名即秒殺，小朋友親手創作香包束口袋、文具手環、襪子娃娃等作品，展現滿滿創意；職涯探索特展吸引學童駐足參觀，完成學習單任務後貼上夢想職業牆，留下成就與夢想的足跡；舞台區魔術秀、氣球劇場及音樂互動等台灣好新聞 ・ 10 小時前
高雄加入全球長壽城市計畫 施振榮：150歲是目標
高雄市為六都平均壽命最低城市，高市府今（7）日宣布參與全球長壽城市計畫，國際創新長壽社（TICA）董事長施振榮當場喊出「呷百二」不是問題，150歲是一個目標了。高雄市長陳其邁表示，高雄加入全球一百個長壽城市計畫，希望透過各國家及地區經驗累積與分享，並由AI將不同的資訊做有效整合，讓每個人健康的長壽。自由時報 ・ 1 天前
賴瑞隆參加大海開吃活動 呼籲用行動支持高雄漁產
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委賴瑞隆八日再度來到彌陀參加大海開吃活動，他表示，聽著…中華日報 ・ 12 小時前
戴資穎宣布退役 陳其邁：我們高雄永遠的驕傲
（中央社記者林巧璉高雄8日電）台灣羽球天后戴資穎昨天發文宣布退役，正式卸下選手身分。高雄市長陳其邁說，祝福下一階段的人生繼續寫下更多精彩故事，繼續化解每一次艱難挑戰，「我們高雄永遠的驕傲！」中央社 ・ 17 小時前
能源署駁斥造假影射影片 籲勿散播錯誤資訊
經濟部能源署指出，近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像造成民眾恐慌及創造聲量，實不可取。能源署再次嚴正譴責此種造謠生事之造假行為，國際已有多起水庫設置水面型光電案例均未影響水質，我國民生用水皆經淨水廠處理再到用戶端，亦公開監測水質無虞，光電板為固態無電解液，通過國際機構認證（如國際電氣協會IEC等），環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲請勿散播錯誤資訊。能源署再次說明，我國最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，全部都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同，破裂時不會有液體漏出來，而且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保其可在戶外使用超過廿年之可靠度。 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
普發1萬詐團蠢動詐術增多 打詐高雄隊緊盯因應
普發1萬「登記入帳」上路，詐團已蠢動，高市召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合「打詐高雄隊」各局處團隊力量，警方研判詐團最可能利用「釣魚簡訊」、「一頁式廣告連結」詐取民眾個資及財物，除加強網路巡邏，並結合「打詐儀錶板」加強宣導，提高市民識詐防詐能力。自由時報 ・ 1 天前
戴資穎宣布退役！陳其邁喊：高雄永遠的驕傲
[NOWnews今日新聞]台灣羽球天后戴資穎昨透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點。對此，高雄市長陳其邁今（8）日表示，「祝福小戴，我們高雄永遠的驕傲！祝福下一階段的...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
柯志恩體驗虱目魚文化 嚐美食也欣賞海岸風光
記者吳文欽／高雄報導 高雄市海洋局辦理的「大海開吃」活動，八日從彌陀漁港起跑，國民黨…中華日報 ・ 12 小時前
高雄彌陀虱目魚文化節登場 陳其邁推海口澎湃美味
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄彌陀虱目魚文化節今、明2天登場，市長陳其邁今天出席揭幕表示，彌陀漁港去年產值約4.9億元，市府將配合漁港改建強化漁業，也邀請民眾來海線走走，採購鮮美虱目魚。中央社 ・ 13 小時前
黨團修改兩年條款「傅崐萁恐成萬年總召」？吳崑玉揭國會恐有「這狀況」！
論壇中心／綜合報導國民黨團今（7）日通過修改內規案，未來總召得連選連任，讓原本明年任期將屆的國民黨立院黨團總召傅崐萁有機會繼續連任，恐怕成為「萬年總召」。專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上就透露，未來國會上的各種爭議法案，恐怕在傅崐萁的主導下，會繼續強推。民視 ・ 20 小時前
羽球／邀戴資穎去鹹酥雞嘉年華 陳其邁：應該不用那麼忌口
31歲世界羽球天后戴資穎昨正式宣布退役，為超過20年的羽壇傳奇畫下句點，高雄市長陳其邁今天稱讚她為高雄帶來許多驕傲、誇她是「高雄之光」，祝福戴資穎退役後享受生活，還不忘邀請戴資穎下周末一起去鹹酥...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
發現DNA雙螺旋 諾貝爾生醫獎得主華生97歲去世
DNA雙螺旋結構共同發現者、諾貝爾生醫獎得主詹姆斯·華生(James D. Watson)6日逝世，享年97歲。1953...世界日報World Journal ・ 13 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 13 小時前
新北耶誕城 侯友宜：不限板橋下一步擴大與各區結合呈現國際IP
2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。往年耶誕城期間有民眾反映交通打結。新北市議員提議是否可能將板橋耶誕城觀光效益分散至其他地區。市長侯友宜今天表示，這是下一步要做的事，耶誕城不僅不會停辦，未來將一步步擴大，與各地區做結合， 以國際IP呈現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
奧萬大草地野餐音樂會 遊客驚艷
位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統生活領域。林業及自然保育署南投分署近年積極與奧萬大鄰近三村五部落合作，輔導推動具在地特色的生態旅遊活動，營造多元優質的旅遊環境，並帶動在地文化與經濟的整體發展。八日在奧萬大森林遊樂區舉辦「2025奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，讓遊客在美麗的奧萬大草坪上，享受秋山葉色轉變之美，沉醉部落天籟歌聲，用呼吸感受森林芬芳氣息，串起部落幟布工藝，品嚐山村記憶美食，並帶領遊客拜訪體驗原鄉部落風光，讓來訪遊客驚艷不已。林業及自然保育署南投分署李政賢分署長表示，過去遊客來奧萬大旅遊，通常僅為欣賞楓紅景觀而來，而忽略了當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜。分署2019年首次於奧萬大森林遊樂區辦理草地野 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
現場直擊／「16分鐘刷50萬」ITF旅展信用卡滿額禮 開展即秒殺…搶爆了
年度最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」今（7）日在南港展覽館登場，10點開展前就湧現人潮，許多民眾提早排隊卡位，等著搶購優惠與刷卡滿額禮。根據主辦單位統計，今年共有123個國家與城市參展，為近8年最多，攤位規模達1600個，其中日本館更以超過200個攤位創下歷年最大，巴林首度亮相，汶萊與馬來西亞也強勢回歸，美國館更是睽違7年再度回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「飛天小女警」來了 2025新社花海暨台中國際花毯節11/8盛大開幕
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
「高雄遊樂園」11/7台北ITF盛大展開 暖冬遊高雄 食宿遊購行全方位滿足
【記者羅伯特／綜合報導】全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」11月7日至10日在台北南港展覽館 […]民眾日報 ・ 1 天前