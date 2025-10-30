「大海開吃 ft.馬來貘」超萌登場！高雄海線化身打卡新熱區

高雄市漁業產值全國第一，市府延續「大海開吃」品牌，今（10/30）日在鳳山行政中心舉辦聯合行銷記者會。施書瑜攝



高雄市漁業產值全國第一，市府延續「大海開吃」品牌，今（10/30）日在鳳山行政中心舉辦聯合行銷記者會，市長陳其邁力推「高雄首選」鮮美海味，並邀全民11至12月暢遊茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮、林園漁港；今年系列活動特別邀請人氣IP馬來貘，合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，成為拍照打卡新熱點。

陳其邁表示，高雄漁業總產量達61.1萬公噸、總產值約511億元，分別占全國58.8%與50.3%，遠洋漁業更占全國90%，堪稱台灣漁業重鎮。沿著高雄海岸線，各漁港各具特色，從茄萣的烏魚子、彌陀的虱目魚，到前鎮的鮪魚，琳瑯滿目。他強調，「來高雄除了觀光、聽演唱會，最重要的就是大口吃海鮮！」市府推出「高雄首選」品牌，嚴選衛生優質漁產，搭配親民優惠，讓消費者買得安心、吃得開心。

「2025大海開吃」系列活動豐富多元，今年特別邀請人氣IP馬來貘，合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，11月7日至12月7日於永安、彌陀、梓官展出，可愛的馬來貘融入漁業意象，成為打卡新熱點。五大漁港接力登場，活動行程如下：

11月1日：林園「聽海湧．2025林園鱻境文化季」

11月8-9日：彌陀「虱想起虱目魚行銷推廣活動」

11月15-16日：永安「石班魚饗鮮季」

11月29日：茄萣「大興迎烏祭」

12月6-7日：梓官「戀戀蚵仔寮海鮮節」

12月13-14日：前鎮「高雄大鮪·魷·秋季」

海洋局局長石慶豐指出，近年在市府輔導下，高雄漁產加工產業蓬勃發展，魚丸、魚鬆、烏魚子等產品深受歡迎，此次活動結合優惠方案，讓民眾以最實惠價格帶走頂級海鮮。陳其邁更分享，日前與日方交流時，特別選用高雄烏魚子作為伴手禮，秋刀魚也獲讚譽，力邀全國民眾踴躍參與「大海開吃」，保證滿載美食與回憶。

現場高雄熊與馬來貘逗趣互動，炒熱氣氛，陳其邁笑說：「選擇高雄的海鮮產品就對了！」呼籲全民11月起相約高雄海線，體驗道地漁港風情，開啟一場味覺與視覺的雙重饗宴。

