大消息！美國出手「逮捕委內瑞拉總統」 馬杜羅政府過往爭議一次看

即時中心／高睿鴻報導

國際大消息！美國總統川普（Donald Trump）稍早親自證實，美國已成功抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）、及其妻子，並且提到，本行動由美國執法部門執行。台灣時間今（3）天晚上11點左右，他將於海湖莊園開記者會說明。





稍早，據外媒《路透社》、美國《CBS》等報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於當地時間週六凌晨驚傳爆炸、現場升起滾滾黑煙，並且出現飛機殘骸。現場畫面顯示，夜空不僅有大量黑煙，甚至出現火光。《CBS》指出，美國總統川普（Donald Trump）前幾天就已批准美軍，對委內瑞拉進行地面打擊、攻擊境內軍事設施；而早前川普也曾多次提過，為打擊運毒等犯罪行為，會對委國展開地面行動，故當時外界就評估，美方可能已開始行動。

《路透社》則提到，美國總統川普之前就曾多次承諾，要在委內瑞拉進行陸地軍事行動。路透社報導稱，雖然他沒有公開詳細說明其目標，但私下曾向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）施壓，要求後者下台。川普近期更再次表示，馬杜羅下台是「明智之舉」。馬杜羅則指責川普政府，試圖透過改變委內瑞拉政權，以獲取該國豐富的石油資源。

過去幾年，馬杜羅政府在國際社會飽受批評。尤其，2024年7月28日委內瑞拉舉行總統選舉，但這次選舉爭議巨大，馬杜羅於選舉期間、選舉後，均嚴格控制大部分國家機構，並利用各種手段打壓反對派；幾乎所有選舉觀察者都為，反對派烏魯蒂亞（Edmundo González Urrutia）獲得勝選，但委內瑞拉當局卻在未提任何證據、甚至在有大量相反證據的情況下，強行宣稱馬杜洛勝選。

隨後，國內馬上爆發政治危機，烏魯蒂亞在遭到迫害的情況下，逃往西班牙尋求庇護。委國境內則展開殘酷的鎮壓統治，許多異議人士遭逮捕。

美國總統川普（Donald Trump）。（資料照／美聯社提供）

據媒體綜合報導，其實馬杜羅自2013年接任總統以來，其政府就長期陷入高度爭議，無論在民主合法性、經濟治理、人權狀況或國際關係上，皆備受國內外質疑。這些爭議不僅導致委內瑞拉陷入深層政治與社會危機，也使該國成為當代拉丁美洲最具爭議的政權之一。

首先，在政治合法性與民主倒退方面，馬杜羅政府的爭議核心在於選舉制度與權力集中。2018年總統大選中，主要反對派被禁止參選或抵制投票，選舉過程被指缺乏公平競爭與透明性，美國、歐盟及多數拉美國家拒絕承認選舉結果。2020年國會選舉亦出現類似問題，反對派遭到打壓，使親政府勢力完全掌控國會，進一步削弱權力制衡機制。馬杜羅政府被普遍認為透過操控司法、選委會與軍警系統，逐步瓦解民主制度。

其次，經濟治理失敗是馬杜羅政府最具體且影響最深遠的爭議之一。委內瑞拉原本擁有全球最大的已探明石油儲量，但在馬杜羅延續前總統查維茲（Hugo Chávez）的高度國有化與價格管制政策下，加上嚴重貪腐與管理失能，石油產量大幅下滑。國家財政崩潰引發惡性通貨膨脹，貨幣幾乎失去功能，民眾基本生活物資嚴重短缺，醫療與公共服務系統近乎瓦解。儘管政府將危機歸咎於美國制裁，但多數經濟學者認為，結構性政策錯誤與長期治理失能才是主因。

第三，人權侵害與鎮壓異議亦是國際社會長期關注的焦點。聯合國人權事務高級專員辦公室與多個國際人權組織指出，委內瑞拉安全部隊與情報機構涉及任意逮捕、酷刑、強迫失蹤及法外處決。反政府示威者、記者、學生領袖與政治對手經常遭到監控與拘押。新聞自由與言論空間嚴重受限，獨立媒體遭關閉或收購，形成高度壓抑的政治環境。

第四，在國際關係與制裁爭議上，馬杜羅政府因民主與人權問題遭美國、歐盟與部分拉美國家制裁，國家資產與金融往來受到限制。政府則轉而依賴俄羅斯、中國、伊朗等國支持，以能源、軍事與外交合作維持政權穩定。這使委內瑞拉逐漸成為地緣政治角力的一環，也加深其在國際體系中的孤立處境。

此外，難民與人道危機也是馬杜羅政府爭議的重要延伸。經濟崩潰與政治壓迫導致超過數百萬委內瑞拉人外逃，成為全球規模最大的難民與移民潮之一，對鄰近國家造成沉重社會與經濟負擔。國際社會普遍認為，這場危機與馬杜羅政府的治理失敗密切相關。

總體而言，馬杜羅政府的爭議集中於權力高度集中、民主制度倒退、經濟政策失敗與系統性人權侵害。儘管政府仍掌控軍方與國家機器，短期內政權穩固，但其統治合法性與治理能力持續遭到內外質疑，委內瑞拉的政治與社會危機也尚未出現根本性解方。

另一方面，若只從美國政府角度來看，馬杜羅政權長期涉及跨國毒品犯運，並已構成對區域安全的重大威脅。美國司法部於2020年正式起訴總統馬杜羅及多名政府、軍方高層官員，指控其主導或參與名為「太陽卡特爾（Cartel de los Soles）」的毒品走私網絡。美方認定，該組織透過國家機器掩護可卡因生產與運輸，將大量毒品自南美洲輸往美國與歐洲，並以此換取政治資源與武裝支持。

根據美國指控，馬杜羅政府不僅縱容毒品交易，更被控與哥倫比亞非法武裝團體合作，利用委內瑞拉領土作為毒品轉運通道，並動用軍事與執法體系為走私行為提供保護。美國政府指出，委內瑞拉的港口、機場與邊境檢查形同虛設，反而成為犯罪網絡的一環，使毒品犯運呈現高度制度化與官方化。

美方強調，此類行徑已使委內瑞拉逐步淪為「毒品國家（narco-state）」，不僅危害美國國內治安，也衝擊整個西半球的民主與法治秩序。因此，美國對馬杜羅政權實施嚴厲制裁，並懸賞通緝相關高層，試圖以司法與外交手段遏止毒品與威權政權相互勾連的擴散。對此，馬杜羅政府則一概否認，稱美方指控為政治操作與干涉內政。

