大減近2000人 無薪假人數創4個月新低、製造業仍占9成

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今(16)日公告最新減班休息(俗稱無薪假)統計，實施人數大減近2000人，總人數大降至5,410人，是4個月來的新低，其中92%、4,982人為製造業勞工。由於台美今日清晨公布對等關稅協議，美國對台灣貨品對等關稅稅率降至15%且不疊加，對製造業衝擊是否可降低？勞動部表示，目前近8成員工適用僱用安定措施，關稅的影響仍需密切監測。

勞動部16日公布受景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，本期共有317家、5,410人實施，較上期(1月2日)385家、人數7,371人實施相較，本次家數減少68家，人數減少1,961人。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，本期人數有較大幅下降，是因有102家企業，因訂單恢復，在減班休息屆期後未繼續通報或提前終止，有2,838名員工恢復原本工時，其中11家屬於100人以上的企業，人數就達1,554人。

雖然本期人數有較大幅減少，但主要還是以製造業為主，且集中在金屬機電工業，家數有215家、人數4,016人，約佔了整個製造業的8成。金屬機電工業中又以「機械設備製造業」佔多數。本次廠商反應是受美國關稅影響的家數有252家，人數有 4,485人，佔整體超過8成。與上一期相較，家數減少了57家，人數減少了1,952人。

黃琦雅強調，目前實施減班休息的企業及勞工中，有235家、4,165人適用僱用安定措施，比例近8成。非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，今年1月1日最低工資已經公佈調整，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣2萬9,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

