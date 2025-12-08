大港你贏了！《孤獨搖滾！》「團結Band」參戰 粉絲全嗨翻

大港開唱是台灣最具指標性的音樂活動之一，每年三月在高雄登場，吸引許多音樂愛好者參加，且每年都會邀請國際卡司，今年更是邀來知名動漫《孤獨搖滾！》劇中聲演後藤一里的青山吉能以及詮釋喜多郁代的長谷川育美兩人，讓許多粉絲嗨翻，也勢必增加這次大港開唱搶票的困難度。

根據大港公布的最新卡司，《孤獨搖滾！》中的主角樂團「團結 Band 」確定登台，大港指出「本次大港演出由青山吉能（後藤ひとり／小孤獨）與長谷川育美（喜多郁代）親自出演，攜手日本頂尖樂手三井律郎（Gt）、生本直毅（Gt）、高間有一（Ba）、比田井修（Dr），呈現結束バンド首次海外音樂祭的現場演出。」

《孤獨搖滾！》中的主角樂團「團結 Band 」確定登台。圖／翻攝自大港開唱@IG

票價方面，雙日聯票4,400元、船鳴套票5,000元 （雙日聯票＋人生好帕）、單日票3,000元；不過如果是國泰世華大樹套票或是大港人優先購、大港人Ｘ國泰世華CUBE信用卡卡友優先購，在價格上則會較為優惠，雙日聯票價格為4,200元，當中國泰世華大樹套票更付有聯名周邊商品，但該套票須至國泰世華大樹套票活動頁面憑1點小樹點（信用卡）兌換購票序號。

對此消息，許多粉絲都相當開心，紛紛留言表示，「大港這碗端出來直接贏了」、「好了啦不要公布了我求你」、「大港太強啦~ 看來MyGo跟Ave Mujica來大港也不是夢了，希望搶得到票」、「差點直接在電梯裡爆哭真的超級感動」、「大港！你現在可以停手了！你已經帶來極端的驚喜和難度了，你不必再為了催票公布陣容了」。

責任編輯／陳俊宇

