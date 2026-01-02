大港橋蹺蹺板修繕完成再啟用 辣媽憶童年、親子情侶都愛玩

駁二互動藝術裝置「好奇翹翹板」早上晚間吸引遊客駐足親子笑聲不斷。(記者黃富貴攝)

高雄大港橋港區互動式蹺蹺板完成修繕後重新開放，吸引不少民眾前來體驗。市府表示，設施已完成結構與安全檢測，確保使用安全，歡迎親子與民眾安心遊玩。

傍晚時分，不少家長帶著孩子到場體驗，現場笑聲不斷。一名外型亮眼、帶著孩子前來的「辣媽」受訪時笑說，小時候玩的蹺蹺板多半是鐵製或木頭的，單純上下起伏，「現在這種結合燈光效果的蹺蹺板，孩子一動就會亮，感覺像在玩大型發光玩具，跟我們童年很不一樣。」

她也分享，透過一起踩踏、配合重量，孩子會主動跟大人溝通節奏，「不只是玩樂，也是在學怎麼合作，對親子互動很加分。」

除了親子族群，現場也可見不少情侶前來體驗。有年輕情侶表示，白天能欣賞港景，夜晚則有燈光隨著蹺蹺板變化，「邊玩邊拍照，很有情調，也很紓壓。」不少人直呼，這裡已成為約會散步的新亮點。

隨著設施修繕完成，大港橋港區再度成為親子放電、情侶約會的熱門去處，港灣夜色中，多了互動與陪伴的溫馨畫面。

