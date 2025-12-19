大港開唱全數完售！超強卡司公開 動漫《膽大黨》主唱也來了

五月五日OWALLOIL將現身大港演出。（出日音樂提供）

邁入第20年的「大港開唱」再度展現台灣指標音樂祭的超強號召力，連續三天開賣全數完售，門票開票即秒殺，再次寫下驚人紀錄。

20周年陣容同樣話題十足，目前已公布包含台灣藝能界「視覺系」先驅陽帆，以及落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師、共振效應等人氣與新銳並陳的台團。海外卡司方面，則有以動畫《膽大黨》第二季片頭曲〈革命道中 - On The Way〉引發討論的AiNA THE END，以及因動畫《孤獨搖滾！》爆紅、成為本屆搶票關鍵的「團結Band」，讓樂迷期待值直線飆升。

廣告 廣告

售票前夕，大港開唱再加碼公布四組新陣容，包括日本新銳話題天團Aooo、現場爆發力十足的日本樂團NEE，以及在韓國選秀節目中備受矚目的黑馬五月五日OWALLOIL；同時推出話題限定組合「same Sam but different」，由decajoins主唱Samjoo鄭敬儒、金曲新人someshiit山姆與新銳製作人SamYang楊世暄跨界合體，激盪出驚喜火花。隨著亞洲新聲陸續集結，20周年大港開唱勢必再度掀起音樂祭熱潮。

更多中時新聞網報導

張榕容對戲Emma來真的

NBA》騎士被牛撞飛 近10戰吞7敗

16年募2億 台灣高鐵助學高速傳愛