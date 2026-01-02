大港開唱公布「血肉果汁機 ft. 陳亞蘭 」 網：唱完要高喊亞蘭亞蘭虛累累了

台北市 / 林彥廷 綜合報導

2026大港開唱將於3月21日、22日在高雄駁二藝術特區盛大登場，主辦單位今（2）日公布第八波卡司「血肉果汁機 ft. 陳亞蘭 」，消息曝光後隨即讓網友們驚呼

大港開唱表示，血肉果汁機以獨有的宮廟色彩與粗殘死核（Deathcore）曲風，殺出一條血路，現場演出以極度暴動聞名。邀請台灣歌仔戲傳奇、金鐘獎史上首位獲得最佳男主角的女性演員陳亞蘭擔任嘉賓，她承襲楊麗花歌仔戲精髓，致力傳承與創新，是當代傳統藝術的絕對天花板。

​大港開唱說，一個是稱霸音樂祭野台的重金屬王者，一個是叱吒傳統戲台的文化國寶，當這兩股源自台灣土地最強悍的力量在港邊匯聚，寫下大港史無前例的傳奇篇章。

消息曝光後讓不少網友紛紛留言「舞台沒有設計成歌仔戲我可是不看的喔」、「好帥」、「太誇張！！」、「最後上台的可能會不會是EMILY BLUNT啊？」、「艾米莉布朗拍片之餘還有空參加大港 讚讚讚」、「這樣子的FT也太衝突XD」、「ft.血肉！唱完要高喊亞蘭亞蘭虛累累了」等。

