大港開唱再寫完售佳績！超狂卡司曝光 四組亞洲新聲登陸

日本新銳話題天團Aooo將登上大港開唱。（圖／出日音樂提供）





邁入20年的大港開唱再度寫下完售紀錄，連續三天開票都締造火速秒殺成績，對此，主辦單位出日音樂表示：「走過20年的大港開唱，感謝樂迷始終以來熱情支持，更連續締造五年都開賣即完售的好成績，今年是大港開唱第20周年，將會是非常具有意義的一屆，接下來請各位帶著一顆期待的心，3月春天我們相約在高雄港邊見。」

20周年大港開唱卡司陣容話題性十足，目前已公布包括台灣藝能界「視覺系」先驅陽帆、人氣台團落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師，及新團共振效應，海外卡司則有演唱《膽大黨》第二季片頭曲受到關注的AiNA THE END、因知名動畫《孤獨搖滾！》廣受歡迎的「團結Band」，讓不少樂迷相當期待。

五月五日OWALLOIL將現身大港開唱20週年。（圖／出日音樂提供）

售票前夕，大港開唱再公布一波四組精彩陣容，包括日本新銳話題天團Aooo，充滿爆發力的日本樂團NEE，以及在韓國選秀節目受矚目的黑馬五月五日OWALLOIL，都再次為本屆大港開唱注入驚喜。另外同時祭出一組特別話題組合「same Sam but different」邀請deca joins主唱Samjoo 鄭敬儒、金曲新人得主someshiit山姆，樂壇新銳製作人SamYang楊世暄，激盪出驚喜的多元宇宙。四組亞洲新聲放送對接，本屆大港開唱將全面展現多元風格。



