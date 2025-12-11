大港開唱卡司亮相 團結Band、AiNA THE END登場

（中央社記者王心妤台北11日電）明年「大港開唱」繼公布「陽帆」後，今天又宣布在「孤獨搖滾！」獲好評的團結Band，及演唱「膽大黨」第2季片頭曲的AiNA THE END都確定將在大港開唱演出。

根據主辦單位提供資料，AiNA THE END去年曾來台灣舉辦專場演唱會，今年以熱門動畫「膽大黨」第2季片頭曲「革命道中-On The Way」爆紅，社群平台播放次數已經累積破12億次。

另一部動畫「孤獨搖滾！」的劇中樂團「團結Band」同步發行的同名專輯，直衝日本Oricon年度第一名，更登上ROCK IN JAPAN FESTIVAL等大型音樂祭及音樂節目Venue101，此次大港開唱是團結Band首次海外演出，2名聲優青山吉能、長谷川育美也將來台。

台灣樂團部分包含落日飛車、康士坦的變化球、滅火器、 椅子樂團、當代電影大師、貓膽汁及樂團隨性將與美秀集團的Bass手婷文限定合體共演；ゲシュタルト乙女 （格式塔少女）也將跟來自日本福岡的舞者yurinasia，合力激發音樂與肢體之間碰撞的火花，都成為本屆大港開唱的獨家企劃節目。

大港開唱將採實名制，16日中午開放信用卡卡友優先購票，17日中午開放大港人優先購票，18日中午全面開賣。（編輯：李亨山）1141211