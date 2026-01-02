大港開唱卡司出爐！超大咖天后確定加入 被譽為「台灣第一小生」奪視帝

記者鄭尹翔／台北報導

陳亞蘭確定參加大港開唱演出，合體血肉果汁機。（圖／出日音樂提供）

迎接2026年、同時倒數20周年的大港開唱，再度投下震撼彈，正式宣布邀請金鐘獎得主、被譽為「台灣第一小生」的陳亞蘭，首度登上大港開唱舞台，並將與金曲樂團血肉果汁機同台合作，打造前所未見的跨界演出。台式金屬與傳統歌仔戲的正面交鋒，被視為本屆大港開唱最具指標性、也最受期待的重量級組合之一。

血肉果汁機剛完成高雄流行音樂中心「建宮蓋廟」演唱會，隨即確定第12度回歸大港開唱舞台，不僅持續刷新登台紀錄，更再度挑戰音樂跨界合作，繼先前與許富凱合作後，這回攜手陳亞蘭，將台語文化、金屬音樂與戲曲精神濃縮於同一舞台。血肉果汁機表示，每年站上大港都希望帶給樂迷全新體驗，今年除了合作國寶級藝人，也將帶來全新創作，誓言掀起最狂熱的現場能量。

陳亞蘭憑藉《嘉慶君遊台灣》成為首位以男性角色奪下金鐘獎的女演員，橫跨戲曲、影視與舞台多年，此次首度參加大港開唱，也讓外界高度關注是否會把歌仔戲元素完整搬進音樂祭。她對此神秘表示，這將是一場前所未有的挑戰，也邀請戲迷與樂迷一同見證「嘉慶君是否真的遊進大港」。

隨著大港開唱20周年腳步逼近，主辦單位持續公布重量級卡司，從台灣金曲、金鐘藝人到國際樂團輪番登場，展現音樂節一貫的實驗精神與文化包容力。其中，陳亞蘭與血肉果汁機的跨界合作，被視為本屆最具象徵性的演出之一，也再次證明大港開唱不只是音樂祭，更是台灣文化能量的集結場域。

