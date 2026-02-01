大港開唱卡司+1！超大咖歌手跨海來台演出 洗腦神曲曾創1.9億點擊

娛樂中心／蔡佩伶報導

芬蘭歌手咖力亞將來台開唱。

2026大港開唱公開最新陣容，證實來自芬蘭的歌手咖力亞 (Käärijä)將跨海來台開唱，他曾奪下歐洲歌唱大賽亞軍，憑藉洗腦神曲〈Cha Cha Cha〉創造1.9億的點擊率，他遠赴8000公里造訪，將為本屆大港開唱注入最不同面貌的「人生滋味」。

咖力亞擁有強大的舞台魅力，當年靠著極富節奏感歌曲以及不斷來回重複洗腦的歌詞，成功征服比賽現場數萬樂迷與評審雙耳，讓他奪下亞軍殊榮，大港開唱團隊被咖力亞演出深深感動，因此決定跨海提出邀請，經歷來回多次溝通，終於確定咖力亞將站上高雄舞台，演出內容備受粉絲期待。

芬蘭歌手咖力亞將來台開唱。

大港開唱官方透露今年向歐洲許多國家招手，如今成功邀來咖力亞，直言「這是首次我們能跟北歐芬蘭搭起友誼橋梁」，喊話台灣歌迷拿出最大熱情，即將來台開唱的咖力亞本人也表示：「沒想到有這麼遠的亞洲島嶼國家知道我的音樂，還願意邀請我來演出，我不僅非常期待，還很想趕快感受到現場的熱情！」

咖力亞的歌曲曾創下1.9億點擊。

