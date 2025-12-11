大港開唱太猛了！日本貴客確定登台 滅火器15度襲捲樂迷

AiNA THE END將來台參與大港開唱演出。出日音樂提供

2026大港開唱陣容再升級。繼日前公布話題十足的首波卡司「陽帆」後，主辦單位連續釋出驚喜名單，其中，以動畫《孤獨搖滾！》席捲日台的「團結Band」，以及演唱《膽大黨》第二季片頭曲、即將登上NHK紅白歌合戰的 AiNA THE END，都確定登上高雄港邊舞台，讓日搖迷興奮不已。

除日本團隊強勢來襲，本屆台灣樂團同樣來勢洶洶，包括落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師等人氣組合都將火力全開，以本格搖滾姿態再度轟炸港灣。

AiNA THE END 首度襲台

在日本大勢崛起的AiNA THE END，因演唱動畫《膽大黨》第二季片頭曲〈革命道中 - On The Way〉受到高度關注，不僅拿下日本告示牌冠軍，網路播放數更突破12億次。她將甜美外型與爆發力嗓音完美融合，武道館個唱更曾秒殺完售。本次首度登上大港開唱，勢必以其獨特的舞台魅力震撼現場。

憑藉動畫熱潮在日台兩地爆紅的「團結Band」，同步推出的專輯不但登上 Oricon年榜第一，也受邀 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 與《Venue101》演出，成功跨出動畫框架。今年12月甫在韓國完成首次海外專場後，團結Band 將首度參與海外音樂祭，獻聲大港開唱。此次將由人氣聲優青山吉能（後藤一里／小孤獨）、長谷川育美（喜多郁代）親自登場，讓動漫迷期待爆棚。

本土卡司爆發！落日飛車回歸、滅火器15度登台

今年大港開唱的台灣陣容同樣精彩。落日飛車闊別三年再度登陸駁二港灣，帶著新專輯佳評如潮之勢回歸。康士坦的變化球睽違一年再度返場，以招牌「人生」系搖滾接力升溫。身為大港開唱20年來最堅定夥伴的滅火器，則迎來第15次登台，與樂迷共同慶祝這場跨越世代的音樂盛典。

落日飛車確定參與大港開唱演出。出日音樂提供

椅子樂團、當代電影大師、貓膽汁等團隊同樣確定參戰；隨性將於本屆與美秀集團 Bass 手婷文限定合體；格式塔少女（ゲシュタルト乙女）也將攜手日本舞者 yurinasia，呈現音樂與舞蹈的跨界激盪。此外，備受注目的新團「共振效應」也驚喜入列。吉他手馮羿8年前以10歲之齡登上大港舞台，如今以成熟樂手之姿回歸，為「人生音樂祭」寫下動人註腳。2026

大港開唱將全面採實名制購票。16 率先開放國泰世華卡友優先購票，17日中午大港人優先購票，18日中午全面啟售，更多詳情請參閱大港開唱官方社群。

滅火器確定參與大港開唱演出。出日音樂提供



