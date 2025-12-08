大港開唱太豪華了吧！《孤獨搖滾》「團結Band」確定參戰 聽團仔+ACG迷嗨翻

「團結Band」確定將在2026大港開唱登台，引發樂迷關注。翻攝大港開唱臉書



高雄音樂界盛事「大港開唱」新一波卡司公布，超人氣漫畫改編動畫《孤獨搖滾！》的劇中樂團「團結Band」（結束バンド）確定參戰，這也是該團首次在海外音樂祭現場演出，消息一出引發動漫迷與聽團族討論。

團結Band誕生於動畫《孤獨搖滾！》，成員是四名高中生後藤一里、喜多郁代、山田涼、伊地知虹夏，喜多郁代聲優長谷川育美2022年找來專業樂手，將虛擬的樂團實際站上現實舞台。

「陰鬱的人都給我去玩搖滾！」根據大港開唱和日本官方公開的資訊，這次大港開唱將由後藤一里聲優青山吉能，以及長谷川育美親自到場，另外還有吉他手三井律郎、生本直毅，貝斯手高間有一、鼓手比田井修，「帶著帶著真實的聲音、帶著勇氣、帶著那份微小但確實的火光，在港邊的海風下，現實與故事會連結吹到心底」。

廣告 廣告

其實大港開唱多年來就以融合台灣獨立樂團、國外樂團及城市文化聞名，票券出了名難搶，「團結Band」確定登台後引發樂迷討論，紛紛表示「太扯了」、「出大事了」、「大港你又贏了」、「果然還得是你啊，高雄」、「連肥宅都要搶票了」，不過也有人提醒，這不是專場，「如果本身是聽團仔，一次可以聽很多團會覺得還好，但只專注一團就不太划算」。

更多太報報導

趙震雄退圈再爆黑料！聚餐對後輩丟冰塊、呼巴掌 經紀公司回應遭炎上

樂天韓籍三本柱傳僅廉世彬續約 球團回應了

小煜離婚！前妻被封「護理界佐佐木希」 昔因1事氣到離家出走