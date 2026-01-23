大港開唱超狂！「土地婆」鄭宜農15連霸坐鎮 金曲歌王也回歸

大港開唱倒數2個月即將登場。出日音樂提供

2026大港開唱倒數兩個月迎接20周年里程碑，卡司名單持續加碼曝光，而本屆門票也早已完售，但主辦單位仍驚喜連發，最新公布的陣容橫跨金曲歌王歌后、傳奇樂團回歸與海外重量級日搖代表，更有跨界人氣YouTuber助陣，豪華程度再掀討論，展現大港作為台灣指標音樂祭的強大吸引力。

金曲歌后鄭宜農確定再度參戰，累積15次登上大港舞台，被樂迷封為「大港土地婆」，堪稱出席次數最多的代表人物。一路陪伴音樂祭成長的她笑說，很開心每年都能與樂迷一期一會，「這也是最搖滾的精神。」甫完成北高專場演出的她，也預告今年將帶來耳目一新的演出內容，令人期待。

金曲歌王HUSH同樣回歸，這是他第六度參與大港開唱。他表示，從樂團時期就與大港結緣，如今以個人身份再度站上舞台別具意義，也盛讚大港一直是性別友善、包容多元的音樂祭，「每次來都能感受到溫暖」，更賣關子透露當天造型絕對不會讓粉絲失望。

久違未公開演出的獨立樂團南瓜妮歌迷俱樂部，也驚喜現身名單之中，宣布正式回歸舞台。成立於2009年的他們，以迷幻飽滿的聲響與青春感傷氛圍累積大批死忠樂迷，近年因團員各自忙碌鮮少合體，此次趁著大港20周年再度聚首，讓不少聽團仔直呼「夢幻重逢」，成為本屆最受期待演出之一。

海外卡司同樣吸睛，日本車庫搖滾傳奇The Birthday（三位成員Kazuyuki Kuhara、Haruki Hirai、Kenji Fujii）也將來台開唱。樂團憑藉《灌籃高手》電影主題曲〈LOVE ROCKETS〉創下千萬點閱，更被棒球巨星大谷翔平選為入場曲，在體育與流行文化圈掀起高度話題。儘管主唱千葉湧介於2023年辭世，團員仍決定延續其精神重新出發，此次登上大港舞台，勢必掀起一波跨界情懷與搖滾熱潮。

此外，今年陣容更加入跨界新血。人氣YouTuber「美麗本人」將與異鄉人合作演出，結合饒舌與主持魅力；以「日文警察」系列走紅、剛奪下走鐘獎的多米多羅也首度登場，多元內容為音樂祭注入全新世代能量。

