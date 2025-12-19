大港開唱超狂！20周年再創完售佳績 四組亞洲新聲宣告登陸

日本新銳話題天團Aooo將登上大港開唱舞台。出日音樂提供

邁入第20年的「大港開唱Megaport Festival」再度寫下完售紀錄，3天分階段開票全數秒殺，延續連續5年一開賣即完售的驚人氣勢。成功搶到門票的樂迷興奮直呼「今年終於上岸」、「有票有保佑」，沒搶到票的歌迷則在社群哀號，自嘲「大港搶票依舊是音樂祭地獄級難度」，話題瞬間洗版。

主辦單位出日音樂表示，大港開唱走過20年，能持續獲得樂迷支持深感感謝，第20周年將是一屆格外具有象徵意義的里程碑，邀請樂迷帶著期待的心情，於3月春天齊聚高雄港邊，共同見證歷史時刻。

大港開唱今年再度寫下完售佳績。出日音樂提供

大港開唱自2006年於高雄駁二藝術中心起步，最初僅3座舞台、千人規模，隨著城市發展與音樂版圖擴張，逐步成長為結合高雄港區的重要文化地景。2022年高雄流行音樂中心正式啟用後，大港開唱升級為三大主舞台、七座不同規模舞台的超大型音樂祭，並穩坐全台最大音樂祭地位。

去年再加入「大樹下」舞台，集結超過百組藝人演出，兩日吸引逾30萬人次參與，持續刷新紀錄。20周年陣容同樣備受矚目，已公布卡司橫跨世代與風格，包括台灣「視覺系」先驅陽帆，以及落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師、共振效應等人氣與話題樂團。

日本樂團NEE將登上大港開唱舞台。出日音樂提供

海外陣容則邀請日本話題歌手AiNA THE END，以及因動畫《孤獨搖滾！》爆紅的「團結Band」，成為本屆搶票關鍵。售票前夕，大港開唱再加碼公布日本新銳天團Aooo、現場爆發力十足的NEE、韓國選秀節目黑馬五月五日OWALLOIL，並推出特別企劃組合「same Sam but different」，集結Samjoo 鄭敬儒、someshiit 山姆與製作人SamYang 楊世暄，激盪跨世代與風格的音樂火花。



