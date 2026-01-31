大港開唱迎歐洲人氣歌手！飛越8000公里來台：期待感受熱情

咖力亞 (Käärijä)將來台演出。（出日音樂提供）

2026大港開唱陣容公布，最新釋出一位國際貴客，來自芬蘭曾勇奪歐洲歌唱大賽亞軍的咖力亞 (Käärijä)，將以最洗腦與動感的音樂旋律，為本屆大港開唱注入最不同面貌的「人生滋味」。

咖力亞本人也驚喜吶喊：「沒想到有這麼遠的亞洲島嶼國家知道我的音樂，還願意邀請我來演出，我不僅非常期待，還很想趕快感受到現場的熱情。」大港開唱官方則表示：「邁入20周年的大港開唱，也不斷朝向國際化陣容前進，今年我們向歐洲許多國家招手，這也是首次我們能跟北歐芬蘭搭起友誼橋梁，希望台灣樂迷拿出最大的熱情，跟這位遠赴8000公里造訪的咖力亞大聲說出『Kiitos(芬蘭語謝謝)』！」

廣告 廣告

提及大港開唱是如何跟咖力亞(Käärijä)搭上線？原來是因為某次欣賞到他在歐洲歌唱大賽的魔性演出，團隊被他飽滿演出能量深受感動，在歷經討論多次後，決定跨海提出邀請，歷經來回溝通，終於確定能把這位來自北歐的貴客，從寒冷的國家邀請到熱帶島國演唱，大家也都非常好奇首度征戰台灣的咖力亞(Käärijä)，會端出什麼樣的「菜色」來征服台灣樂迷，絕對是今年大港開唱不容錯過的一檔演出。

更多中時新聞網報導

國內連假機票 3／9起退票最高收30％

《Kpop獵魔女團》風靡全球 神曲奪冠軍

民團批踐踏專業 邀交通部辯論